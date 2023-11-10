吴晓璐

原标题：证监会：以数字化智能化推动资本市场高质量发展

11月9日，证监会副主席李超在2023金融街论坛年会上表示，证监会高度重视数字化转型，抓住先机，抢占未来发展制高点，以数字化智能化推动资本市场高质量发展。将进一步提升金融机构数字化水平，进一步提升数字化监管能力，进一步发挥标准的引领和规范作用。

将金融科技运用于各个监管领域

李超表示，证监会秉承数据让监管更加智慧的愿景，不断深化科技监管改革，以稳妥发展金融科技创新和强化监管科技运用为两大主线，加强顶层设计与统筹规划，明确了建设一体化行业基础设施，多维度提升数据治理水平，塑造领先的安全可控体系，提高科技标准化水平，加强科技人才队伍建设，提升金融科技研究与创新能力等建设目标，推动资本市场数字化转型迈出坚实步伐。

一是充分运用科技手段提升监管能力水平。经过30余年发展，我国的资本市场监管工作已经具备了比较好的信息化基础，行业监管工作正从信息化时代逐步过渡到充分运用新一代信息技术的数字化时代。随着证监会证联网、监管云、监管大数据仓库、智慧监管平台等重点监管系统建成投产和逐步完善，证监会正在将金融科技运用于各个监管领域，整合挖掘出海量数据背后有价值的信息和知识，资本市场监管更加智慧，更加高效，更加精准。

二是统筹发展和安全，提升自主水平和安全性。根据相关法律法规，制定发布了覆盖行业各类主体的科技监管制度和规则，明确了行业网络安全和数据安全管理要求，加强数据治理和管理，推动数据相关管理办法及配套细则落地实施，完成相关条件的数据定级工作，常态化做好网络安全事件调查处置和信息技术系统服务机构备案与监管等工作。联合国家标准委发布证券期货业标准化工作的指导意见，对证券期货业标准化发展作出全面部署。印发《上市公司公告电子化规范》等金融行业各项标准，策划开展标准宣传系列活动，提升资本市场标准化水平。

三是积极引导金融机构数字化转型，推动机构做大做强。在继续做好北京、上海、深圳、广州、南京等试点城市资本市场金融科技创新试点工作基础上，增加了浙江省、济南市、成都市作为新一批试点地区，鼓励证券期货市场机构、区域性股权市场、银行以及科技企业等开展创新试点，助推金融机构数字化转型发展。总的看，试点项目亮点不少，具有突出的新技术应用，服务实体经济金融和科技融合互动，强化合规风控能力建设，聚焦共建共享等各方面特点，初步形成了资本市场金融科技创新发展的良好生态。

提升数字化监管能力

“中央金融工作会议特别提出要做好科技金融、数字金融的大文章，为新时代新征程推动资本市场数字化转型工作指明了方向。”李超表示，证监会坚持目标导向，问题导向，从战略高度重视数字化转型，抓住先机，抢占未来发展制高点，以数字化智能化推动资本市场高质量发展。

一是进一步提升金融机构数字化水平。近年来，金融机构通过科技赋能数字化转型，不断降低金融服务成本，扩大金融服务覆盖面，深化金融服务渗透率，提升自身的运营效率和服务能力，有效落实了金融服务实体经济的国家重大战略。中央金融工作会议强调，要“培育一流投资银行和投资机构”，相关市场主体要高度认识金融科技数字化转型对业务的支持和赋能作用，坚持在市场化法治化轨道上推进金融科技创新发展。

二是进一步提升数字化监管能力。中央金融工作会议强调，切实提高金融监管有效性，依法将所有金融活动全部纳入监管，全面强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管，消除监管空白和盲区。落实以上要求离不开科技的支撑。要大力加强监管科技建设，完善涉资本市场监管数据和执法信息共享机制，建立覆盖股票市场、债券市场、期货市场以及场外市场的资本市场智慧监管平台，不断增强对各种违法行为和风险的监测预警能力，为监管履职提供更加有力支撑。同时，建立健全金融科技创新试点体制机制，为金融科技创新提供安全的试验场所。

三是进一步发挥标准的引领和规范作用。标准是经济活动和社会发展的技术支撑，是国家基础性制度的重要方面。近年来，我国资本市场标准化工作进展，在规范业务发展，提高市场效率，降低行业成本等方面发挥了重要作用。要进一步增强全行业标准化意识，健全完善资本市场标准化体系，加快重点标准有效供给，提升标准贯彻实施成效，充分发挥标准在推进资本市场治理体系和治理能力现代化的基础性引领性作用。

(责编：罗知之、杨迪)

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