原标题：经济回升基础不断夯实 支撑A股中长期向上

本报记者 田 鹏

近日，国际货币基金组织(IMF)预计，中国实际GDP在2023年将增长5.4%，2024年增速为4.6%，相较此前的预测值均上调了0.4个百分点。原因是中国第三季度的增长表现强于预期以及最近发布的一系列政策。

今年以来，我国经济恢复向好总体回升的态势更趋明显，进一步夯实了A股长期向好的基础。以深市为例，前三季度，深市公司积极投资扩产，营业收入整体保持增长态势，龙头公司表现稳健，新一轮国企改革高质量开局，民企经营恢复向好，消费“主引擎”作用显著，绿色“新引擎”动能强劲。

中航证券首席经济学家董忠云在接受《证券日报》记者采访时表示，从市场业绩表现来看，非金融上市公司三季报业绩相较中报业绩出现回升，本轮盈利周期底部基本确认。展望第四季度，预计政策端还有进一步发力的空间，经济总体将保持回升态势，进而对A股上市公司业绩形成支撑，叠加市场目前总体估值水平较低，看好后续行情。

居民消费加快恢复

相关公司业绩增长有底气

三季度以来，随着政策“组合拳”效果持续显现，经济金融循环不断畅通，我国经济运行中的积极因素在积累、亮点在增多，社会预期进一步好转。其中，居民消费尤其是服务消费反弹和恢复的势头良好且强劲。

国家统计局数据显示，前三季度，全国居民人均消费支出19530元，比上年同期名义增长9.2%，扣除价格因素，实际增长8.8%，名义增速和实际增速分别比上年同期快5.7个和7.3个百分点。其中，全国居民人均服务性消费支出增长14.2%，快于居民人均消费支出增速5个百分点；占居民消费支出比重为46.1%，比上年同期上升2个百分点。

正是得益于服务消费快速恢复，推动消费类相关行业成为深市前三季度整体业绩增长的亮点之一。数据显示，今年前三季度，深市文化、体育和娱乐行业公司合计实现净利润分别为15.14亿元、17.07亿元、23.92亿元，同比分别增长11.78%、133.68%、452.44%；旅游行业相关上市公司合计实现营业收入和净利润分别为100.14亿元、12.41亿元，同比分别增长193.14%、244.13%。

“居民消费持续回升、边际转好，为相关上市公司业绩向好提供了有力支撑。”在董忠云看来，得益于国家一揽子稳经济措施发挥作用，叠加暑期消费旺季影响，旅游、零售等相关行业需求旺盛，从而带动相关上市公司经营业绩修复。

川财证券首席经济学家陈雳对《证券日报》记者表示，展望后市，消费行业具备增速加快的外部条件和内生动力。外部条件方面，系列“扩内需、促消费”政策为市场恢复创造了良好条件，对提振居民消费信心、稳定市场主体预期产生重要作用。内生动力方面，前三季度我国居民收入同比加速改善，且消费支出与人均可支配收入的增速差有所扩大，反映居民的支出意愿在随收入的改善而回暖。

陈雳预计，消费对经济增长的促进作用将进一步提升，消费类相关行业企业具备较强的增长动能。

政策护航战略性新兴产业

三大重点领域动能强劲

发展战略性新兴产业对我国形成新的竞争优势和实现跨越发展至关重要。今年以来，多部门出台一揽子政策支持战略性新兴产业发展，推动企业在优布局、上规模、提水平上持续发力。当前，从中央到地方都在以更大力度加速布局前瞻性战略性新兴产业。

得益于政策大力护航，深市以先进制造、数字经济、绿色低碳三大领域上市公司为代表的战略性新兴产业展现出强劲的发展动能。数据显示，前三季度，前述三大领域上市公司平均实现营业收入53.18亿元，同比增长8.17%。

政信投资集团首席经济学家何晓宇对《证券日报》记者表示，政府围绕战略性新兴产业提供了财政、税收优惠、金融扶持等政策，以鼓励有关企业进行技术创新、产业升级和绿色发展，从而为企业提供了稳定的资金支持和市场环境，有利于企业业绩增长。同时，随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，对先进制造、数字经济、绿色低碳等领域的需求不断增加。

陈雳认为，先进制造、数字经济、绿色低碳是符合我国战略发展方向的重点领域，后续利好这些领域的增量政策值得期待，有望推动相关领域上市公司业绩增长。

积极因素不断累积

A股长期稳定向好有基础

前三季度，经济增长持续恢复向好、就业形势好转、物价运行平稳、居民收入稳定增长……一系列经济指标出现积极变化，为A股上市公司盈利逐步修复提供了基础。

在董忠云看来，7月份以来，各方面利好政策不断出台，宏观调控力度明显加大，从近几个月的经济数据来看，经济恢复势头良好，经济运行积极因素不断积累。

展望未来，何晓宇认为，随着稳经济增长一揽子政策逐步落地，我国经济复苏力度有望增强，复苏势头会加快。在此背景下，A股上市公司盈利有望逐步修复。

董忠云表示，未来重点看好受益于经济复苏的行业。首先是消费板块。消费在经济增长中的贡献持续提升，大消费板块业绩持续好转，尤其是医药行业，整体进入利空出尽后的修复阶段，在经历调整后持续回暖。食品饮料中的白酒行业在提价预期的带动下，反弹势能较强。其次是科技含量高的高端装备制造产业，如通信、半导体等行业。

陈雳则认为，后市方面，在绿色低碳、高质量发展目标的牵引下，装备制造业、高技术制造业发展动能有望进一步壮大，带动制造业企业向高端、智能、绿色方向转型，拉动制造业投资增速进一步上行。

(责编：罗知之、杨迪)

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