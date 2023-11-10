孟 珂

原标题：10月份CPI同比降0.2% PPI环比由涨转平

11月9日，国家统计局发布数据显示，10月份,全国居民消费价格指数(CPI）同比下降0.2%；工业生产者出厂价格指数（PPI)同比下降2.6%。

国家统计局城市司首席统计师董莉娟表示，10月份，受天气晴好农产品供应充足、节后消费需求回落等因素影响，CPI略有下降。

数据显示，10月份，CPI同比下降0.2%，主要是因为食品价格降幅扩大。食品价格下降4.0%，降幅比上月扩大0.8个百分点，影响CPI下降约0.75个百分点。食品中，猪肉价格下降30.1%，降幅扩大8.1个百分点，影响CPI下降约0.55个百分点。非食品价格上涨0.7%，涨幅与上月相同，影响CPI上涨约0.57个百分点。

从环比看，10月份CPI下降0.1%。其中，食品价格由上月上涨0.3%转为下降0.8%，影响CPI下降约0.14个百分点，是带动CPI环比由涨转降的主要原因。非食品价格由上月上涨0.2%转为持平。

据测算，10月份，扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.6%，涨幅略有回落。

从工业生产者价格看，10月份，PPI同比下降2.6%，降幅比上月扩大0.1个百分点。同比降幅扩大，主要是受上年同期对比基数走高影响。其中，生产资料价格下降3.0%，降幅与上月相同；生活资料价格下降0.9%，降幅扩大0.6个百分点。

从环比看，10月份PPI由9月份的上涨0.4%转为持平。其中，生产资料价格上涨0.1%，涨幅比上月回落0.4个百分点；生活资料价格由上月上涨0.1%转为下降0.1%。

董莉娟表示，工业生产经营活动保持扩张，受国际原油、有色金属价格波动及上年同期对比基数走高等因素影响，全国PPI环比由涨转平，同比降幅略有扩大。据测算，在10月份2.6%的PPI同比降幅中，翘尾影响约为-0.4个百分点，上月为-0.2个百分点；今年价格变动的新影响约为-2.2个百分点，上月为-2.3个百分点。

(责编：罗知之、杨迪)

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