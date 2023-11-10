原标题：政策工具箱充足 人民币汇率有望保持基本稳定

日前召开的中央金融工作会议强调，“加强外汇市场管理，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”。业界认为，这为下阶段外汇市场管理指明了方向。

“人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定，有利于推动金融高质量发展和高水平开放，保障国家金融稳定和经济安全，更好实现‘金融强国’目标。”曲阜师范大学经济学院教授、博士生导师邹宗森在接受《证券日报》记者采访时表示，这也有助于提高国内经济对外部风险的抵御能力、扩大国际贸易和投资、推进人民币国际化进程等。

释放“稳预期”信号

11月份以来，人民币对美元汇率温和回升。Wind数据显示，截至11月9日记者发稿，11月份以来，在岸人民币对美元汇率上涨0.44%，离岸人民币对美元汇率上涨0.69%，二者已双双收复“7.3”关口。

中国银行研究院研究员范若滢在接受《证券日报》记者采访时表示，这是内外因素共同作用的结果。从外部来看，美国非农就业数据弱于预期，经济下行压力加大；美联储宣布暂停加息，美元指数高位回落，使得中美利差倒挂程度有所减弱。从内部来看，我国经济呈现企稳回升态势，消费、投资、企业利润等主要宏观经济指标均出现边际改善，叠加中央金融工作会议释放较强的“稳预期”信号，有助于维持人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定。

中国人民银行行长、国家外汇局局长潘功胜在2023金融街论坛年会上介绍，今年以来，美元利率水平高企，全球避险情绪上升，推动美元指数升至2003年以来较高水平，带动非美元货币对美元集体贬值。

“得益于国内经济持续回升向好，人民币对一篮子货币基本稳定，对非美元货币有所升值。”潘功胜表示，下半年以来，中国外汇交易中心人民币汇率指数上涨2%，人民币对美元小幅贬值0.3%，对欧元、英镑、日元分别升值1.5%、2.1%、3.7%。国际市场普遍认为美联储此轮加息接近尾声，美元持续升值的动能减弱。

邹宗森分析称，随着11月份美联储宣布暂停加息，加之10月份美国失业率（3.9%）创新高，美元指数终止强势行情，进入回调阶段，新兴市场货币可能受到更多青睐，人民币汇率有望企稳回升。

汇率“稳定器”功能至关重要

“我们坚持市场在汇率形成中起决定性作用，有效发挥汇率的宏观经济和国际收支自动稳定器功能。”潘功胜表示。

邹宗森表示，汇率稳定有利于提高国内企业和消费者的信心，促进国内投资和消费，同时可以减轻因汇率贬值，进口商品价格上涨引发的通货膨胀压力。此外，汇率稳定可以减少国际金融市场不稳定因素对国内经济的冲击。

“人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定，对于宏观经济的平稳运行至关重要。”范若滢认为，汇率稳定也有利于保持中国金融市场整体稳定运行。在金融市场不断发展的背景下，汇市、债市、股市之间的关联性日益紧密，汇率波动过大容易对金融市场预期造成干扰，进而引起股债汇市场共振。

邹宗森进一步表示，汇率稳定也有助于扩大国际贸易和投资，能够减少因汇率波动带来的进口成本和出口收入的不确定性，有利于稳定贸易主体预期，扩大进出口贸易规模；还能激发投资者的投资意愿，推动国内资本“走出去”，吸引国外长期资本，同时可以避免出现短期投机性资本过度流动和资产价格波动过大造成的不良影响。

汇率保持稳定有充足条件

受访专家普遍认为，除去美元持续升值的动能减弱这一外部因素外，我国自身也有充足条件以保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

“宏观经济平稳运行是人民币汇率稳定的根本。”范若滢表示，随着一系列稳增长政策的落地显效，我国经济增长动能不断增强，经济基本面对外汇市场的支撑作用有望增强。同时，我国对外贸易韧性较强，经常账户保持合理规模顺差，外汇储备规模较大，有利于外汇市场供求稳定。

此外，我国丰富的外汇市场政策工具箱，也是重要的有利条件之一。

范若滢表示，近年来，我国外汇市场的调节能力和适应性显著增强，汇率工具箱充足，包括外汇存款准备金率、远期售汇风险准备金率等，可在必要时继续对市场预期进行合理有效引导，缓释外部冲击风险。

中国民生银行首席经济学家温彬在接受《证券日报》记者采访时表示，中央金融工作会议再提“保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”，意味着未来监管部门会继续加强外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理，综合施策、校正背离、稳定预期，引导企业和金融机构坚持“风险中性”理念，同时坚决对单边、顺周期行为予以纠偏，防范汇率超调风险。

(责编：罗知之、杨迪)

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