原标题：年内13家险企获批发行资本补充债 1191亿元规模超去年全年

本报记者 苏向杲

见习记者 杨笑寒

近日，太保寿险获批发行不超过200亿元资本补充债，引发行业关注。据《证券日报》记者不完全统计，今年以来，截至11月9日，已有13家保险公司获批发行资本补充债，合计金额约1191亿元，已超过去年全年获批发行的资本补充债规模。

据记者梳理，今年以来截至11月9日，险企获批发行资本补充债的规模与实际发行资本补充债的规模均出现快速增长。

从获批发行的主体来看，除太保寿险之外，还包括新华人寿、阳光人寿、中国人保、太保产险等险企。其中，新华人寿7月份获批公开发行10年期可赎回资本补充债券，发行规模不超过200亿元，是近两年来获批发行规模最大的资本补充债。

从实际发行规模看，Wind数据显示，年内15家险企合计发行了719亿元的资本补充债券。而2022年险企实际发行资本补充债规模为224.5亿元，由此可见，今年以来实际发行规模大增。

谈及险企加大发债力度的原因，东北证券非银金融首席分析师郑君怡对《证券日报》记者分析称，主要原因是险企提高偿付能力的需求增加。偿二代二期工程对资本认定标准有所变化，行业偿付能力普遍下滑。对于险企而言，偿付能力是非常重要的监管指标，需要特别关注。因此，今年以来险企积极发行资本补充债增资，以提高自身偿付能力，同时也为公司未来业务发展预留空间。此外，目前市场利率下行，多家险企选择赎回旧债，发行新债，既可以降低发行成本，又可以稳定市场预期。

首都经贸大学保险系原副主任、农村保险研究所副所长李文中对记者表示，险企发债规模大增主要有三方面原因：首先，在去年偿二代二期工程落地之后，行业偿付能力普降，大型保险公司也不例外。在今年行业保费较快增长的背景下，险企发债能够为后续业务发展提供资本支持，创造更大空间。其次，2024年《系统重要性保险公司评估办法》将开始实施，排名靠前的大型险企将会被纳入，这对险企的资本充足率提出额外要求，大型险企发债补充资本也有这方面的考虑。再次，今年市场利率持续走低，通过发债补充资本的成本相对较低，而且大型险企发行的债券安全边际高，具有较强的市场吸引力。

“大型险企偿付能力较为充足，资本补充压力相对较小，但中小险企补充资本压力仍然存在。”郑君怡表示，险企补充资本的需求来自两方面：在负债端，随着3.5%的预定利率产品下架，银保渠道实施“报行合一”改革，为险企保费增长和资本补充带来压力；在资产端，由于权益市场波动、债券市场窄幅震荡，资金运用收益率下滑，导致净资产减少。

李文中补充称，偿二代二期工程落地后保险业普遍存在资本补充压力，2024年是偿二代二期工程三年过渡期的最后一年，因此，险企明年补充资本的压力将会持续。

在中国精算师协会创始会员徐昱琛看来，险企仍有动力在今年年底以及明年继续发行资本补充债。

受访人士认为，险企应多途径、合理补充资金。“通过发债等手段来补充资本也需适度。对于险企来说，最重要的还是打造价值创造能力，发展主营业务，提高市场竞争力和盈利水平，通过留存收益提升公司资本实力。”郑君怡说道。

(责编：罗知之、杨迪)

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