原标题：半人马小行星内首次探得CO2

科技日报北京11月9日电 （记者刘霞）美国科学家借助国家航空航天局的詹姆斯·韦布空间望远镜，首次探测到半人马小行星内的二氧化碳（CO2）。此前天文学家已在其他两颗半人马小行星内检测到一氧化碳，最新发现可能加深人们对半人马小行星及早期太阳系形成、演化和组成的理解。相关论文发表于6日出版的《行星科学杂志》。

半人马小行星是绕日轨道在木星和海王星之间的冰冻小行星，是太空中保存相当完好的天体。虽然天文学家目前还没有为半人马小行星拍“证件照”，但它们通常兼具彗星和小行星的特征。

最新研究中涉及的半人马小行星39P/Oterma，由芬兰天文学家利西·奥特玛博士于1943年4月8日发现。在观测期间，研究人员发现39P/Oterma比较活跃，可通过光谱分析观察其分子，以深入了解其组成。

借助韦布望远镜上的近红外光谱仪，研究人员分析了2022年7月其在距离太阳5.82天文单位（1天文单位约为1.5亿公里）的近日点轨道上运行时的特性。结果显示，半人马小行星内存在CO2的特征，但没有检测到水或一氧化碳的痕迹。此前天文学家已在半人马小行星29P/SW1上检测到一氧化碳，29P/SW1与39P/Oterma与太阳的距离相当。

研究人员表示，在半人马小行星内发现二氧化碳或有助天文学家更深入地了解整个太阳系内的半人马小行星、小行星和彗星的组成和特征，以及太阳系的形成和演化历程。

(责编：罗知之、杨迪)

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