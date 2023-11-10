原标题：征服地球极限，中国极地科考与登峰事业的“御寒”之旅

7日，全国各地大幅降温，今年第一场暴风雪也席卷了黑龙江。

伴随着冷空气不断入侵，气温持续走低，寒冬的脚步越来越近，供暖也成为了北方地区的冬季重点民生课题。

是日，天色未晓，黑龙江各地身披红马甲的志愿者们，便纷纷挥舞着雪铲和铁锹，踏上街头，投身于破冰除雪的战役。他们的“咔哧咔哧”的铲雪声如同一曲激昂的交响乐，在寒风中洋溢着坚韧与温暖。

太阳冉冉升起，街道两侧的积雪已被他们清扫得一干二净，留下了一道道温暖的印迹。

街头上步履匆匆的行人，也纷纷换上了更加保暖御寒的冬装。

而在中国，“最懂”寒冷、日夜与寒冷为伴的人，无疑是中国极地科考与雪山登山事业的工作人员们。

对于大多人而言，他们是神秘又充满英雄主义情怀的陌生群体——他们离我们是这样遥远，日夜与冰雪相伴，在冰天雪地中，或默默执行科考任务，探寻未知的知识和领域；或不断登峰，探索人类征服自然恶劣环境的极限。

专研科技 助力极地科考事业

地球的南极和北极常年覆盖冰雪，天气异常寒冷。而南极由于大陆性气候，气候较之北极则更为干燥、寒冷、多风，年平均气温-40℃到-50℃，每年平均有300天是8级以上的大风天气，暴风雪频发。

中国的两个南极考察站，都位于南极的边缘地区，气候环境更是极为恶劣。

中国南极昆仑站首任站长李院生曾经感慨：“南极是地球的最南端，也被人们称为是地球的尽头。那里气候严寒，在那里工作，精神上和身体上都经历了极大的挑战。”

众多紧要的工作任务和艰苦的生活环境，决定了南极科考队需要更加专业的保暖装备来对抗极端天气。

秉承着温暖全世界的初心，波司登从建立之初，一直在为如何打造世界顶尖防寒服，助力中国极地科考事业不断探索。

1998年，波司登羽绒服随中国北极科考队出征格陵兰豪威德岛，见证北极科考历程；1999年随“雪龙号”南极科学考察队远征南极，再战极地高寒，此后持续助力南北极科考；2020年10月，波司登与中国极地研究中心成立“极地功能性羽绒服项目组”，随后又与中国南极科考队共同推出专业保暖系列，共同研发更加适合极地考察的羽绒服产品，并助力中国第37次南极科考队远征南极。

中国极地研究中心极地冰川室主任李院生曾5次赴南极执行考察任务，谈到波司登羽绒服给科考队带来的防护作用，他表示：“波司登为我们南极科考队设计的羽绒服，抵御了南极的严寒，保障了考察的顺利进行。”

勇攀高峰 大国品牌逆流而上

上九天、下五洋，千秋万代，奋飞不辍，人类对未知疆域的探索从未停止。是认识世界，也开拓生存空间的切身需求。

南北极如此，珠峰亦如此。

早在18世纪初，清代康熙年间的地图上第一次出现了珠峰的地名。作为世界最高峰，珠穆朗玛峰是自然界的奇迹，展示了地球壮丽的自然景观以及地壳运动的力量。

一直以来，珠峰都是诸多登山运动员的终极挑战。它无言地矗立于天地间，却吸引着来自世界各地的冒险者和登山运动员。

只因征服珠峰，不仅是勇气、体力和技能的考验，还象征着人类对自然界的探索精神和征服欲望。

今年，是人类首次登顶珠峰70周年，如今已有越来越多的勇士征服了这座大自然间的壮美奇迹。

然而，回首中国的登峰事业，并非一帆风顺。在中国早期的登峰事业中，登山装备匮乏，当时中国羽绒服行业无法制造出能够抵御珠穆朗玛峰极限环境的羽绒服。

1975年，波司登品牌创始人、波司登集团董事局主席兼总裁高德康先生，从解放日报头版报道中，知悉我国登山队从北坡胜利登上珠穆朗玛峰，被登山队的精神打动，立志做出属于中国的登山服，为国家登山事业贡献力量。

1998年，搭载着当时最先进专业御寒科技的波司登登山服问世，这也是第一件属于中国人自主独立研发的登山服。

1998年5月，经过登山队员的艰苦努力，最终4人身穿波司登登山服成功登顶珠峰。登山队员表示，当时我国的登山装备（波司登登山服）已与国外装备齐肩，为登峰提供了强大的功能性支持，这是能登顶的重要原因之一。

经过多年持续不断的技术升级和产品革新，2019年，波司登推出了全球顶配羽绒服——登峰1.0，一经推出便引发行业热议，登峰系列就此诞生。

今年，波司登登峰系列推出“登峰 LITE”，将顶级科技应用到民用产品，使衣身减重5%、最高可抵御-50°C气温，为严寒工作环境提供了更多、更专业的选择，为众多登山爱好者提供更专业、更便携的御寒装备。

波司登产品的卓越性能使其成为“飞越珠峰2023”滑翔伞项目成员李生涛（木子）的官方装备。

5月18日，李生涛从珠峰海拔8000米的南坳起飞，降落在海拔5400米的珠峰大本营，飞行时间20分钟，创下滑翔伞亚洲最高飞行纪录。

而这，也是2023年尼泊尔政府批准在珠穆朗玛峰南坡进行的唯一滑翔伞飞行，更因为波司登攀登装备的卓越表现，尼泊尔政府为波司登授予由尼泊尔总理普什帕·卡迈勒·达哈尔（普拉昌达），尼泊尔文化、旅游与民航部长苏丹·基拉提，尼泊尔登山协会主席尼玛·努鲁·夏尔巴，尼泊尔登山协会秘书长莫汉·拉姆萨尔联合签发的“官方推荐登山装备”荣誉证书，并由尼泊尔副总理兼内政部长纳拉扬·卡吉·施雷斯塔现场颁奖。

尼泊尔副总理兼内政部长纳拉扬·卡吉·施雷斯塔对中国顶级防寒服品牌波司登进入尼泊尔市场表示热切期待。友好的尼泊尔人民更是怀着对中国人民的深情厚谊，期盼在尼泊尔市场上见到越来越多中国品牌的身影。

在这降温的季节里，波司登也希望将更专业、更保暖的科研产品用之于民，助力万千消费者温暖过冬。

(责编：曹淼、杨迪)

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