人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中央气象台发布大风蓝色预警

2023年11月10日09:09 | 来源：人民网
小字号

人民网额毕竟11月10日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，11月10日08时至11日08时，内蒙古中东部、辽宁西部、安徽中南部、河南南部、江苏南部、上海、湖北南部、湖南东北部、江西北部、浙江北部及东部沿海、福建沿海、台湾岛沿海等地有5-6级、阵风7-8级的大风；黄海大部海域、东海大部海域、台湾海峡、台湾以东洋面偏北海域、南海东北部偏北海域将有7-8级、阵风9-10级的大风。

11月11日08时至12日08时，安徽南部、湖北中东部、湖南大部、江西中北部、广西东北部以及福建沿海、广东东部沿海、台湾岛沿海等地有5-6级、阵风7-8级的大风；东海大部海域、台湾海峡、台湾以东洋面、南海北部海域、巴士海峡偏北海域将有7-8级、阵风9-10级的大风。

防御指南：

1、中央气象台、中国海上搜救中心提醒受大风影响海域航行、作业的船舶，注意航行安全；

2、森林、草场、城区防火部门做好防火准备，机场、铁路、公路等交通管理部门应采取措施保障交通安全；

3、停止高空、水上户外作业和游乐活动，加固或妥善安置围板、棚架广告牌、简易设施等易被大风吹动的搭建物；

4、行人与车辆不要在高大建筑物、广告牌等临时建筑物，或树的下方停留。

(责编：杨虞波罗、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
中央气象台发布大风蓝色预警
　　人民网额毕竟11月10日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，11月10日08时至11日08时，内蒙古中东部、辽宁西部、安徽中南部、河南南部、江苏南部、上海、湖北南部、湖南东北部、江西北部、浙江北部及东部沿海、福建沿海、台湾岛沿海等地有5-6级、阵风7-8级的大风；黄海大部海域、东海大部海域、台湾海峡、台湾以东洋面偏北海域、南海东北部偏北海域将有7-8级、阵风9-10级的大风。 11月11日08时至12日08时，安徽南部、湖北中东部、湖南大部、江西中北部、广西东北部以及福建沿海、广东东部沿海、台湾岛沿海等地有5-6级、阵风7-8级的大风；东海大部海域、台湾海峡、台湾以东洋面、南海北部海域、巴士海峡偏北海域将有7-8级、阵风9-10级的大风。…
《财米油盐》看进博 | 六年之约，进博展商共唱 “一带一路”好声音
　　伊朗玫瑰精油飘香四溢、捷克“中国风”水晶时尚夺目、新西兰羊驼制品柔软温暖……今年，正值共建“一带一路”倡议提出十周年，也是中国国际进口博览会海连续举办的第六年。当进博会遇上“一带一路”，展会现场处处响起开放合作、共赢未来的“好声音”。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部