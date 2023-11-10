人民网额毕竟11月10日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，11月10日08时至11日08时，内蒙古中东部、辽宁西部、安徽中南部、河南南部、江苏南部、上海、湖北南部、湖南东北部、江西北部、浙江北部及东部沿海、福建沿海、台湾岛沿海等地有5-6级、阵风7-8级的大风；黄海大部海域、东海大部海域、台湾海峡、台湾以东洋面偏北海域、南海东北部偏北海域将有7-8级、阵风9-10级的大风。

11月11日08时至12日08时，安徽南部、湖北中东部、湖南大部、江西中北部、广西东北部以及福建沿海、广东东部沿海、台湾岛沿海等地有5-6级、阵风7-8级的大风；东海大部海域、台湾海峡、台湾以东洋面、南海北部海域、巴士海峡偏北海域将有7-8级、阵风9-10级的大风。

防御指南：

1、中央气象台、中国海上搜救中心提醒受大风影响海域航行、作业的船舶，注意航行安全；

2、森林、草场、城区防火部门做好防火准备，机场、铁路、公路等交通管理部门应采取措施保障交通安全；

3、停止高空、水上户外作业和游乐活动，加固或妥善安置围板、棚架广告牌、简易设施等易被大风吹动的搭建物；

4、行人与车辆不要在高大建筑物、广告牌等临时建筑物，或树的下方停留。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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