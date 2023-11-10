人民网记者 车柯蒙

绿色发展、可持续发展已经成为推动我国经济增长的新引擎。

2023年11月9日，APEC中小企业技术交流暨展览会中小企业绿色低碳发展论坛在山东省青岛市举办。论坛上，业界专家就中小企业绿色低碳转型诸多共性问题深入讨论形成共识，为双碳背景下各国中小企业绿色低碳发展提供了新路径。

中国中小企业发展促进中心副主任周平军表示，绿色低碳发展是全球可持续发展大趋势，加快工业绿色化低碳发展是我国推进新型工业化的一项重要举措。中小企业量大面广，是我国“双碳”目标实现的重要市场参与主体，其生产经营活动的绿色低碳转型是践行绿色发展理念的应有之义。

“目前中国专精特新中小企业引领和推动着细分行业的科技创新和产业升级，在促进绿色低碳发展方面贡献了力量，但广大中小企业在绿色低碳转型过程中，仍然面临着一些问题和困难。”周平军表示，要推动中小企业绿色低碳高质量发展，需要各方面共同努力，通过强化绿色发展理念、开展绿色科技创新、提高绿色服务水平以及推动数字化与绿色化深度融合等举措，把握推动经济社会发展绿色化、低碳化这一实现高质量发展的关键环节，促进中小企业真正实现绿色低碳发展。

中国技术经济学会材料与数字制造专业委员会秘书长、执行副主任朱远志表示，经济转型和低碳高效相辅相成，都是迈向可持续发展的重要举措。经济转型要求调整产业结构、转变发展方式、优化资源配置，实现高质量发展。低碳高效则是经济转型的重要路径，涉及到节能减排、发展循环经济、促进绿色科技创新等关键领域。

据青岛市民营经济发展局副局级领导干部史凤隆介绍，当前，青岛扎实推进振兴实体经济三年行动，绿色、低碳的发展理念与实体经济振兴同频共振，成为青岛经济提质领跑的关键。一方面，加快推进工业领域低碳工艺革新和数字化转型。推进中小企业数字化转型赛道，打造一批标杆型工业互联网平台、灯塔工厂、智慧园区等。另一方面，大力发展绿色低碳产业。加快发展十大战略新兴产业，打造一批五百亿级和千亿级产业集群，建设国家战略性新兴产业基地。

(责编：罗知之、高雷)

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