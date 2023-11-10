人民网上海11月10日电 （记者许维娜）第六届中国国际进口博览会（以下简称进博会）于2023年11月5日至10日在国家会展中心（上海）举办。

第六届进博会期间，上海交通大学医学院附属新华医院皮肤病中心主任姚志荣在接受人民网采访时表示，进博会是国内外互相交流的重要平台，创新药物及一些重要研究成果，通常会在进博会首发，对于临床医生而言，进博会相当于科普教育的窗口。

得益于进博会的溢出效应，针对特应性皮炎这一疾病，姚志荣分享了近年来临床上常用的创新药物和疗法，并对该病症的日常管理做出了详细的介绍。

姚志荣说：“特应性皮炎是皮肤科的‘一号疾病’，在我国约有七千万患者。虽说老百姓认为这个病不能除根，但其实临床治愈是可以获得的。除了基础治疗和外用药物治疗外，针对中重度特应性皮炎的创新治疗和长期管理看到了突破，如靶向生物制剂，配合外用药物和保湿剂可用于长期维持治疗。随着进博会平台溢出效应，也看到创新靶向生物制剂适应症逐步拓展，可以帮助全年龄层的患者。从机制上来讲，生物制剂精准靶向2型炎症反应中关键致病因子IL-4和IL-13的信号传导，从而阻断特应性皮炎患者的炎症和致病过程。”这一过程从根源上抑制炎症反应，因此可以持久控制2型炎症。

在进博会关于特应性皮炎的分享会上，也有专家分享了相应的数据。10月欧洲皮肤年会上公布了长达5年的疗效和安全性数据，显示生物制剂EASI-75/EASI-90（改善湿疹面积和严重程度指数）应答率高达89%/76%。

特应性皮炎作为无法治愈的疾病，患者日常管理极为重要。“早发现”“长控制”，让患者能够近乎像没有特应性皮炎一样投入日常生活学习中。姚志荣提出，遵循阶梯疗法，通过正确洗澡、合理使用润肤剂及科学用药，有一些病人的病情可以获得长期缓解。

谈及特应性皮炎专科门诊的建立，姚志荣提出三方面建议：建立专病门诊可以使病人得到更好的、有序的治疗和随访；培养专病门诊的团队，医生可以更好地学习特应性皮炎的知识，从而运用更有力的“武器”为病人服务；积累规范科学的数据资料，可以更好地指导病人及做好相关研究。

“特应性皮炎的药物研制进展非常迅速，期待本届进博会展出的相关药物可以取得较大突破。”姚志荣说。

(责编：罗知之、高雷)

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