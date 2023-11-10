原标题：强化服务感知，浦发信用卡“11.11”为客户消费“增值”

如今，“11.11”已然成为具有风向标意义的消费节点，尤其在现阶段，无疑是打开消费复苏通道的有利武器之一。作为消费过程中的重要支付工具，信用卡对于鼓励居民消费、促进消费市场活跃有着不可忽视的助推价值。在“11.11”庞大的交易规模和客户流量的叠加下，浦发信用卡凭借多年来持续挖掘客户追求美好生活的需求,在点滴积累中与消费者碰撞融合，敏锐把握经济复苏趋势，深耕客群经营、消费场景和品牌营销，创新性地开展一系列促消费活动，进一步加强金融支持力度，扩内需提质效，推动消费回暖跑出“加速度”。

主动把握消费趋势 客户关怀春风化雨

经过了多年经济高速发展之后，消费者的消费观念发生了巨大变化，他们不局限于将品牌和价格作为买点，更加注重商品的实用性和价值性，也更加在意体验感和个性化需求。浦发信用卡深刻地感知到，对于有一定市场占有率和品牌认知度的老牌信用卡而言，跟随时代、市场和客户共同成长，探索场景生态化经营，有利于增强客户粘性，打开价值需求新蓝海，赋能内需新格局，推动信用卡的长远发展。

本次“11.11”，浦发信用卡以“浦发金秋嗨购节”为主题，全力解锁盘活客户新需求，将客户关怀渗透至选与购的全链条中。例如，采用多平台电商联动的方式，打破单平台优惠局限，客户可根据喜好和需求，进行自由选择。

在66电商节的迭代基础上，为持卡人提供“消费立减”的优质体验，让客户在享受消费购物的同时，收获惊喜回馈福利。持卡人在京东商城使用浦发信用卡完成在线支付，即有机会享受满减优惠，最高立减66元；若选择浦发Visa双标信用卡支付，最高可享受立减666元优惠。

主打高性价比的拼多多也是浦发信用卡深度绑定的电商平台之一，持卡人选择多多支付绑定浦发银行信用卡付款，首绑即可得6.6元立减权益，单笔付款金额满50元随机立减1-6.6元优惠。

为充分调动持卡人的消费热情和获得感，浦发信用卡与近年来强势崛起的直播平台抖音合作，成功引流数量庞大的年轻消费群体。此次“11.11”期间，浦发信用卡为年轻客户带来三重惊喜好礼，消费满199元随机立减最高66元优惠；首次绑卡消费可以获6.6元立减优惠；一键绑卡还有机会获得128元绑卡支付券包。

11月的淘宝活动更是在消费满减、分期优惠、绑卡享礼等方面层出不穷，普惠力度也非常之广。浦发信用卡将满减活动划分为不同层级，以满足客户不同需求，设置满200元、满300元、满1000元、满1500元、满2000元、满3000元的不同满减门槛，以便更多持卡人可以享受到其满额立减优惠。浦发信用卡以其细致入微的体贴和关爱，高效的服务，切实提升客户的获得感和幸福感，让客户在浓厚的购物氛围中收获更为直接、优惠、实在的消费福利。

“获客”“活客”并行 深推价值转化

面对新的消费趋势，浦发信用卡一方面围绕“11.11”等大促时机吸收拓展新客群，另一方面，也积极通过热门平台和新兴的营销手段盘活存量客户、自下而上搭建由功能至情感的价值转换金字塔，撬开释放消费需求的大门。

——洞察客户所需，撬动消费杠杆 信用卡本质是对于客户需求导向性的“快捷消费”，而客户的消费需求又并非一成不变。如何在不同时期，对不同客群差异化的消费偏好有着火眼金睛？如何拥有快速匹配为客户量身定制服务的能力？这背后实则是对客户的至深关怀与透彻洞析。浦发信用卡立足消费本源以精准画像的方式深入了解消费者的需求变化和偏好，完善用卡场景，丰富产品与服务，从而在客户经营策略上，实现精准匹配和精细施策。

——延伸消费场景，创新消费产品 当下，消费者对商品的价格与功能更为敏感，唯有创新方能打破“市场边界”，撬动消费增量。浦发信用卡构建出从早到晚24小时消费金融生态，链接各大热门商圈、商户，以多触点、多场景、多层次深度释放各类“衣食住行”新兴需求，直击客户刚需与消费痛点。

例如，在“吃”方面，使用浦发信用卡每日合格消费1笔，连续消费满6天即可领取1次“1元汉堡权益”，持卡人使用其名下Visa双标信用卡即可享1元购“麦当劳板烧鸡腿堡”一个；打开点评/美团必吃榜餐厅页面，绑卡支付，还可满40元减20元。

在“住”、“玩”方面，持卡人可以优惠价格购买高端酒店权益，享受优惠住宿以及双人自助餐5折福利，畅享高端酒店贴心服务；持卡人在境外线下消费，单月合格消费累计超过6666的部分可享6%返现；单月Visa通道境外合格消费达30000(含)以上可额外获得266元飞猪红包；单月万事达通道境外合格消费达30000(含)以上则可额外获得365天盒马X会员；此外，Visa持卡人报名“境外66打卡活动”，每满6笔境外合格消费可获得1.66美元返现。

在“行”方面，2023年12月31日前，购买smart #1铂金版，办理浦发信用卡汽车分期业务批核成功的持卡人可享优惠利率。同样，购买红旗HS3，最高可享8万2年0息的分期利息优惠。

——践行“低碳”，引领绿色消费 在绿色金融政策体系加速完善的当下，绿色金融发展方向与任务目标也进一步明确。浦发信用卡不仅主动担当发展绿色金融的使命和责任，还通过发布“浦发银联绿色低碳主题信用卡”、开辟“绿色低碳专区”以及挖掘新能源汽车领域合作空间等一系列举措，探索和构建绿色金融服务生态，拓展和丰富信用卡业务的绿色低碳布局，引导客户的低碳消费意识。

浦发信用卡积极响应“着力扩大内需,增强消费对经济发展的基础性作用”等政策指引，顺应人民群众对美好生活向往的发力点和新时代消费场景的变化，借助“11.11”契机，全面贯彻为实体经济服务与普惠金融之要义，从渠道、生态、服务等多方面融入对客户的精细关怀，在日常生活中深化拓宽消费边界，激发长期客户价值。

与此同时，浦发信用卡运用科技金融手段，不断向着智能化、低碳化的方向，发挥消费升级的引领功能，创新消费场景、商业新业态、新模式的发展，丰富多层次、多元化商品和服务供给，不仅为机构自身带来了新的机会，对于刺激内需，促进经济增长、振兴消费市场也都具有重要意义。

(责编：董童、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经