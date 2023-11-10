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“好客山东 好品山东”2023北京推介活动成功举办

2023年11月10日20:02 | 来源：人民网
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人民网北京11月10日电 （黄盛）“好客山东”既是齐鲁儿女的古道热肠，也是山东深厚人文基因的载体；“好品山东”既是孔孟之乡的丰厚美物，也是山东人民创造出的经济与文化新动能。11月10日上午，“好客山东 好品山东”2023北京推介活动开幕式在北京展览馆成功举行，通过沉浸式推介、开放式展销等方式，集中展示“好客山东 好品山东”品牌建设成果。

山东省委书记、省人大常委会主任林武在推介活动上表示，山东是人口大省、经济大省、文化大省，是我国重要的工业基地和北方地区经济发展的战略支点。近年来，山东持续做强区域公共品牌，着力提升服务质量、产品质量，“好客山东 好品山东”已经成为山东高质量发展的亮丽名片。这张名片根植于齐风鲁韵的人文沃土，彰显着创新创造的澎湃动能，体现了精益求精的不懈追求，展现出开放包容的自信魅力。“好客山东 好品山东”不仅是我们一如既往的不懈追求，更是共赢未来的一份承诺。我们将着力塑造“好品牌”、提供“好服务”、做强“好质量”、讲好“好故事”，让“好客山东 好品山东”美名远扬、享誉全球。

推介活动现场展出的德州红绿彩陶瓷。 人民网 黄盛摄

推介活动现场展出的德州红绿彩陶瓷。人民网 黄盛摄

山东省委副书记、省长周乃翔表示，“好客山东 好品山东”是一张璀璨的“文化名片”，积淀着郁郁乎文的深厚人文风韵；这是一张灵秀的“山水名片”，抒写着岱青海蓝的壮阔山海风情；这是一张丰饶的“物产名片”，洋溢着鲜美馥郁的地道齐鲁风味；这是一张厚道的“品质名片”，蕴含着追求卓越的独到匠心风格；这是一张澎湃的“发展名片”，彰显着和合共生的开放合作风尚。一次山东行，一生山东情。欢迎大家常到山东，感受好客之情，共享好品之盛，品味齐风鲁韵，体验情义如金。

推介活动现场，智能机器人正在创作书法。 人民网 黄盛摄

推介活动现场，智能机器人正在创作书法。人民网 黄盛摄

本次活动由山东省人民政府主办，包括开幕式、专场推介会、成果展示、体验展销、小戏小剧展演等环节，并通过国际化展示交流活动，让嘉宾近距离感受山东好客之情、好品之盛，进一步提升“好客山东 好品山东”品牌影响力，为推动山东高质量发展营造良好外部环境。

(责编：王连香、高雷)
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