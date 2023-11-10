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中小企业数字化转型创新发展论坛在青岛举办

人民网记者 车柯蒙
2023年11月10日20:10 | 来源：人民网
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11月9日，以“数字赋能促发展，提质增效创未来”为主题的中小企业数字化转型创新发展论坛在青岛市举办。该论坛是第十二届APEC中小企业技术交流暨展览会的系列活动之一，由中国中小企业发展促进中心、中国中小企业国际合作协会、山东省工业和信息化厅、青岛市人民政府共同主办，200余家中小企业参会。

工业和信息化部中小企业局副局长贾宏伟在致辞中指出，数字化转型是中小企业提升创新能力的关键举措，也是中小企业实现高质量发展的必由之路。工业和信息化部将全面贯彻落实全国新型工业化推进大会部署，强化政策支撑，提升服务效能，构建良好生态，进一步探索推进中小企业数字化转型和高质量发展新路径，持续为中小企业数字化转型注入新动能。

青岛市人民政府副秘书长陈万胜在致辞中指出，中小企业是实体经济发展的主力军，是数字化转型的主战场。近年来，青岛始终把中小企业发展摆在突出位置，强化政策支持和创新驱动，不断发力数字化转型中小企业培育赛道。2022年，扶持小微企业创新转型项目1058个，支持资金规模达4.3亿元。今年，青岛以优异成绩入选财政部、工业和信息化部首批中小企业数字化转型城市试点，并以此为契机，积极出台政策措施，细化任务清单，启动服务商遴选，常态化供需对接等工作，加快打造中小企业数字化转型的“青岛样板”。

中国中小企业发展促进中心副主任冯旭指出，受外部环境驱动和自身发展要求，数字化转型是中小企业可持续发展的“必答题”。近年来，在中小企业、各类数字化转型服务供给方和各级地方主管部门等相关主体的协同推进下，我国中小企业数字化转型取得积极成效。展望未来，提升技术经济性是中小企业转型“破冰”的关键，“小快轻准”是适配中小企业特征的主流产品形态，多方协同是加速中小企业数字化转型的有效路径，并从加大政策支持力度、培育壮大产业供给、持续深化数字赋能、构建链式转型生态等四个方面发力，推动中小企业数字化转型迈上新台阶，进一步提升中小企业可持续发展水平。

(责编：王连香、高雷)
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