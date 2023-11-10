人民网上海11月10日电 （记者许维娜）11月5日至10日，第六届中国国际进口博览会在上海举办。10日，以世界科普日为背景，复旦大学附属华山医院吴文育教授做客人民网《人民会客厅·进博时刻》，围绕斑秃疾病知识和医生科普分享了见解，呼吁提高公众对毛发疾病的关注，并强调医生在疾病科普中的责任。

据了解，斑秃是一种自身免疫性疾病，表现为头皮、面部或身体出现斑片状或完全性毛发脱落。斑秃虽然不致命，但脱发等症状会影响患者的学习和社交，降低患者的生活质量，甚至让患者产生抑郁、焦虑等心理问题。但在过去很长一段时间内，斑秃药物治疗无法满足部分患者的需求，患者亟需更有效、更安全的治疗对策。

吴文育表示，随着对JAK通路研究的深入，斑秃治疗开始进入精准靶向治疗时代，以利特昔替尼为代表的JAK3/TEC抑制剂已在进博前夕获批用于治疗12岁及以上青少年及成人重度斑秃患者的治疗。JAK抑制剂的出现对于患者和医生都大有获益。对于斑秃患者来说，口服JAK抑制剂给药方便，将为中国临床提供一种全新的治疗方案，也有望为更多的斑秃患者带来获益。

借着世界科普日的背景，吴文育还围绕如何通过医生科普帮助患者更好地认识疾病分享了自己的想法。此前，国家卫健委印发了《关于深化卫生专业技术人员职称制度改革的指导意见》，在该政策的支持下，医生可以将自己的科普作品作为业绩的一部分参与评审。

吴文育呼吁更多医生朋友加入科普行列中，在他看来，除了日常出诊工作以外，疾病科普也是医生职责的一部分。医生的科普作品能在更广泛的人群中普及科学认知，传递正确的诊疗观念，同时也能帮助推动整体学科建设。

(责编：王连香、高雷)

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