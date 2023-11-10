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全国秋粮收购逾4000万吨

2023年11月10日20:51 | 来源：新华网
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　　新华社北京11月10日电（记者王立彬）当前全国秋粮收获接近尾声，各地秋粮已陆续上市，收购工作全面展开。截至目前，主产区各类粮食企业累计收购秋粮超4000万吨。

　　国家粮食和物资储备局10日最新发布数据显示，今年秋粮上市以来，各类粮食企业积极入市收购，市场购销较为活跃，市场价格相对平稳，优质优价特征明显。国家粮食和物资储备局新闻发言人方进表示，各地要精心组织好秋粮市场化收购和政策性收购，优化为农服务、严格执法监管，严厉打击“打白条”“转圈粮”等违法违规行为，切实维护市场秩序、保障种粮农民利益。

　　据介绍，在持续优化为农服务的同时，国家粮食和物资储备局要求各地统筹考虑稻谷、玉米、大豆等秋粮重点品种市场走势以及天气变化等多种因素，提前研究制定应对预案；对于发生雨雪天气的地区，要及时采取针对性措施，满足农民售粮需求。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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