新华社杭州11月10日电（记者王立彬）随着由陆地、气象、海洋卫星组成的对地观测体系全面形成，我国遥感卫星数量质量都达到世界先进水平。

这是记者从10日在浙江德清闭幕的第一届中国测绘地理信息大会上获悉的。大会发布《中国地理信息产业发展报告（2023）》显示，截至2022年末，我国民用遥感卫星在轨工作294颗，其中商业遥感卫星在轨工作189颗，占比超过六成。2022年我国新增商业遥感卫星为2021年的3.3倍、2020年的6.4倍，商业遥感卫星成为我国民用遥感卫星的主体。我国遥感卫星形成由陆地卫星、气象卫星和海洋卫星组成的强大对地观测体系，数量和质量都达到世界先进水平。

大会期间发布《中国北斗产业发展指数报告》显示，当前北斗终端应用规模达数千万量级，每天有数千万用户数、亿次量级使用北斗定位导航。在智能手机外，9个省份北斗终端应用超百万台套，最多的江苏省超185万台套；4个行业领域应用超百万台套，最多的交通运输行业近820万台套；北斗产品在全球半数以上国家和地区应用，应用领域不断拓展。

自然资源部副部长刘国洪说，数字技术正推动生产方式、生活方式和治理方式深刻变革。作为数字经济重要组成部分，地理信息相关产业展现出巨大市场潜力和发展活力。自然资源部将加大新型数据要素供给，推动测绘地理信息从数据资源向数据资产转变；探索构建测绘地理信息数据基础制度，建立健全公共数据有偿使用和收益分配机制；以北斗导航、卫星遥感、地理信息应用等为重点，推动地理信息服务出口基地建设，支持企业拓展国际业务。

第一届中国测绘地理信息大会由自然资源部指导，中国测绘学会、中国地理信息产业协会、中国卫星导航定位协会联合主办，1.2万多名相关领域工作者参会。大会期间，莫干山地信实验室正式揭牌。

(责编：杨光宇、袁勃)

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