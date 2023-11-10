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新华全媒+丨浙江，不断扩展与世界的“对话”——2023年世界互联网大会乌镇峰会观察

2023年11月10日22:44 | 来源：新华网
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新华社杭州11月10日电 题：浙江，不断扩展与世界的“对话”——2023年世界互联网大会乌镇峰会观察

新华社记者俞菀、朱涵、张璇

初冬的乌镇，古朴的青石板路上群贤毕至，共赴一场“十年之约”。

11月8日至10日，2023年世界互联网大会乌镇峰会隆重召开，传统和现代、人文和科技在这里交相辉映。

回望十年来路，乌镇峰会以网络之名谋合作、图共赢，见证了从“数字浙江”到“数字中国”的演进。新起点上再出发，通过创新践行“携手共建网络空间命运共同体”理念，浙江数字化建设提质升级，不断扩展与世界的“对话”。

11月8日，2023年世界互联网大会乌镇峰会在浙江乌镇开幕。新华社记者黄宗治 摄

11月8日，2023年世界互联网大会乌镇峰会在浙江乌镇开幕。新华社记者黄宗治 摄

数字经济引领高质量发展

走进本届世界互联网大会“互联网之光”博览会，一项项浙江数字经济发展的成果引人注目：核心产业增加值从2014年的2854亿元增加到2022年的8977亿元，年均增速13.6%；拥有超万家数字经济领域国家高新技术企业，11.24万件数字经济领域发明专利。

从数字经济“一号工程”到以更大力度实施数字经济创新提质“一号发展工程”，浙江全力构建以数字经济为核心的现代化产业体系，以数字经济引领高质量发展，努力在创新开放中实现普惠繁荣、合作共赢。

随着乌镇峰会释放的“磁场效应”不断扩大，思想在这里碰撞、人才到这里寻访、资金到这里猎投、项目到这里对接，浙江数字经济能级不断提升。

“数字技术已经将人类紧密地联结在一起，为数字时代变局提供全球公共平台。”浙江大学国际传播研究中心执行主任方兴东说，乌镇峰会及其背后“数字浙江”20年的探索积淀，必将在新的10年中凸显更大的思想力和引领力。

11月7日，参观者在乌镇互联网医院体验智能一体机的体检功能，并与医生进行视频连线。 新华社记者黄宗治 摄

11月7日，参观者在乌镇互联网医院体验智能一体机的体检功能，并与医生进行视频连线。 新华社记者黄宗治 摄

数字治理筑牢安全防线

世界互联网大会秘书长任贤良说，信息技术在给人类生产生活带来便利、为现代化建设提供重要支撑的同时，也给全球发展带来了挑战，引发了对传统规则甚至伦理的挑战，带来了网络安全、隐私保护等一系列全球共同难题。未来，世界互联网大会国际组织将针对科技发展带来的规则冲突、社会风险、伦理挑战，联合开展研究。

作为世界互联网大会乌镇峰会的承办方，浙江在全国率先探索数据基础制度建设，实施产业数据分类分级安全防护，推进工业领域数据安全管理试点工作，加强数据产品流通交易合规监管。

中国（温州）数据智能与安全服务创新园落成后，加快探索建设数据安全与合规体系、数据产品市场化交易机制。园区入驻企业每日互动创始人方毅说：“温州数安港如今已是数据要素产业的一方热土。”

浙江已实现行政村5G覆盖率100%，全国首个新型互联网交换中心建成使用，累计建设数据中心202个。浙江不断加快数据安全体系构建，包括风险核查、数据梳理、数据保护、监控预警等多个方面，让企业和组织的数据资产得到妥善保护。

11月7日，观众在乌镇世界互联网科技馆大厅观看机器人跳舞。新华社记者黄宗治 摄

11月7日，观众在乌镇世界互联网科技馆大厅观看机器人跳舞。新华社记者黄宗治 摄

以数字文明促平等包容

酱园染坊、书院长廊，智慧停车、无人驾驶……古老的江南文化与前沿科技创新正实现融合发展。这正是世界互联网大会乌镇峰会所要传递的理念。

如何建设数字文明？就像良渚时期的“稻谷”，如今“数据”成了最基础的资源，互联网成为新“稻田”。浙江要努力完成数字化建设的跃升，为数字文明建设探路。

坚持信息技术造福于人、科技发展以人为本。2023年，在乌镇峰会带动下，共有1200多家单位发布1万余个招聘岗位，吸引19万名人才前来应聘。“在浙江，目前我们已打造了超150款为民惠民应用。通过一个个小应用撬动为民服务大动能，不断提升未来社区居民的获得感和满意度。”浙江移动相关负责人说。

用好数字展会平台，不断提升中国文化感染力和中华文明影响力。“中华古籍资源库”建设、甲骨文的数字化回归，数字敦煌、故宫百宝，乌镇峰会呈现的网上文化交流项目给外国嘉宾留下了深刻印象。

让互联网为年轻人赋能，促进全球文明交流互鉴。本届乌镇峰会第一次设立了“全球青年领军者计划”。首批全球青年领军者之一、毕业于浙江大学竺可桢学院的叶晨晖说，领军者们将借助自身才智并发挥善意，让整个世界连接在一起。

(责编：杨光宇、袁勃)
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