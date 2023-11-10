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市场监管总局发布“双十一”网络集中促销合规提示

2023年11月10日23:33 | 来源：新华网
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　　新华社北京11月10日电（记者赵文君）为规范促销经营行为，维护“双十一”期间网络交易市场秩序，保护消费者合法权益，市场监管总局10日发布“双十一”网络集中促销合规提示，主要包括九方面内容：

　　一是严格落实主体责任。促销期间加大对平台内经营者，尤其是销售食品、药品经营者主体信息抽查比例，确保经营者主体信息真实有效。

　　二是严格规范促销行为。对“拼价格”“先涨价后降价”等行为组织自查，杜绝不按规定明码标价、价格欺诈等侵害消费者权益行为。

　　三是严格加强广告内容审核。完善广告业务登记、审核、档案管理，重点规范医疗美容、明星代言等广告行为，有效拦截虚假违法广告。

　　四是严格禁止不正当竞争行为。严格禁止“二选一”等违法行为，公平参与市场竞争。采取积极措施防止平台内虚假交易、刷单炒信等违法行为发生。

　　五是严格规范直播行为。建立健全直播行为管理规范，加强事前事中事后管控，强化对平台内主播及其经营活动的审核监测。

　　六是严格防范经营假冒伪劣商品行为。严格执行问题商品处置规则，对销售假冒伪劣商品及其经营者及时采取禁限措施，加强知识产权保护。

　　七是严格禁止销售违法违禁商品。开展信息发布审核和实时巡查，做好违法违禁商品清查，特别是危害未成年人身心健康的商品，及时下架或删除违法违规产品链接。

　　八是妥善化解网络消费纠纷。畅通消费者投诉举报通道，及时受理、高效处理投诉举报，积极协助消费者维护合法权益。

　　九是强化政企沟通协作。积极配合监管部门依法查处平台内经营者违法违规行为，形成平台自治与政府监管的良性互动，共同引导平台内经营者提高守法经营意识。

　　同时，要求属地市场监管部门加强指导，督促指导平台企业履行法定义务；强化监测监管，严厉查处违法违规行为；畅通12315投诉举报渠道，保护消费者合法权益，规范网络交易市场秩序。

(责编：袁勃、赵欣悦)
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