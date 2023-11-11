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塞尔维亚举办第三届“对话中国”国际研讨会

2023年11月11日08:33 | 来源：光明日报
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原标题：塞尔维亚举办第三届“对话中国”国际研讨会

　　 第三届“对话中国”国际研讨会9日在塞尔维亚贝尔格莱德举行。本届研讨会主题为“中国新倡议：应对变化中的全球安全”。来自15个国家的数十位专家学者与会。中国驻塞尔维亚大使李明、塞尔维亚外交部长助理沙拉茨、国际政治经济研究所所长乔尔杰维奇等出席研讨会开幕式并致辞。

　　 李明在致辞中全面介绍了全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议、“一带一路”倡议和《全球人工智能治理倡议》等中国新倡议的核心理念以及取得的丰硕成果，强调中国新倡议是中国外交理念的集中体现，顺应人类社会发展对和平稳定、物质丰富和精神富有的基本追求，欢迎所有感兴趣的国家共同参与、共同合作、共同受益。李明说，中国新倡议也为中塞关系持续深入发展提供了不竭动力。在不久前召开的第三届“一带一路”国际合作高峰论坛上，双方签署了中塞自贸协定等18项合作文件。

　　 沙拉茨和乔尔杰维奇在致辞中高度评价中国新倡议在中塞关系发展和世界繁荣稳定中发挥的重要作用，表示全力支持中方有关倡议和合作机制，强调塞对华合作不仅助力国家经济发展，也有助于塞更好应对各类新的全球性挑战，期待此次研讨会为深化各方沟通协作提供新平台、作出新贡献。

　　 塞尔维亚国际政治经济研究所是塞尔维亚知名智库。自2021年以来，该所每年举办“对话中国”活动，致力于增进塞尔维亚以及欧洲学术界对中国的了解。

　　 （本报贝尔格莱德11月10日电 本报驻贝尔格莱德记者 赵嘉政）

(责编：郝帅、杨迪)
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