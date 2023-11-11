近日，全国软件和信息技术服务行业产教融合共同体成立大会召开。大会由常州信息职业技术学院（以下简称“常信院”）主办。与会代表在会上介绍了构建产教融合与供需对接的新模式，以及联合开展人才培养的经验和成果，并表示将继续拓展校企合作，助力产教融合体建设。

清华大学社会科学学院院长彭凯平、英特尔公司市场营销集团副总裁兼中国区云和行业解决方案部总经理梁雅莉，与常信院党委副书记、校长徐建俊以及党委委员、副校长朱敏展开了探讨，并围绕学校如何为工业物联网培养高技能人才做了深入交流。

彭凯平、梁雅莉与常信院校长徐建俊共同探讨产教融合问题（受访者供图）

推进产教融合 培养高素质技术技能人才

当前，工业互联网快速普及和应用，高技能人才也成为推进产业生态拓展的重要引擎。彭凯平指出，职业教育需要深化“做中学”“训中学”与“练中学”，通过产教融合加强学生的知识应用和实践训练，为产业的数字化转型培养出更多的创造者和高技能劳动者。

梁雅莉表示，英特尔一直积极推进产教融合，通过与高职院校携手建立实训基地、开发创新课程等措施，来推进职业教育对高素质人才的培养，以此反哺产业的发展。同时，这也使实际产业的场景得以反过来丰富教学内容，提升学生的实践能力，帮助职业教育为产业数智化转型培养21世纪人才。

徐建俊介绍，常信院因应江苏信息工业发展需求，面对新一代信息技术和现代制造业的深度融合，通过与行业龙头企业深入合作，引入优秀设备、实际场景等资源，培养高素质信息类人才，加强学校办学特色。

朱敏提到，常信院教师团队获得轻工奖就是将科研、产业需求与教学紧密结合，实现创新的一个显著成果，三者的结合也使教学跟得上技术创新与产业进步的节奏，有力地提升了学生的就业能力，有效缓解了他们的就业焦虑。

基于英特尔酷睿处理器vPro平台 为产教融合添“芯动力”

彭凯平、梁雅莉与朱敏就学校工业互联网课程架构及技术赋能进行深入交流（受访者供图）

朱敏介绍，网络化、智能化、自动化以及信息化，是常信院人才培养的核心定位，而工业物联网实训环境则是这一模式下，数字化教学和学生实践的重要舞台。常信院围绕工业互联网的基础架构，在全校布局了七个专业群，高效服务创业建设和人才培养全过程，以及校企合作、产校融合这条主线；并将最新的技术应用融入到课程体系中，以满足新兴技术对创新型人才的需求。学校设立了人工智能专业，并建立AI实训室，配备的高性能工作站可以供人工智能、大数据等多个专业共享使用，为高素质人才培养提供了可靠的算力资源支持。通过推动产学合作的课题研究，学校致力于推动新技术落地，满足各类中小企业的需要，进一步深化产教融合。

梁雅莉介绍，AI实训等实操场景能极大提高学生的学习效率和实践能力，但这也对终端设备的性能以及管理运维都提出了挑战。英特尔vPro平台的远程管理和运维功能，可以帮助学校轻松解决多教室、大规模设备的管理和运维难题。例如，vPro平台可以实现教学软件的快速远程分发，提升教学效率；当终端设备出现问题时，vPro平台能够通过远程运维及时解决问题，节省IT老师的巡查时间；还可以实现多设备的远程一键开关机，便于老师的管理；高稳定性能够确保AI实训室的连续稳定运行。不仅如此，英特尔通过提供至强、酷睿等高性能算力平台，支持常信院从数据中心到AI实训室的数字基础设施建设。

彭凯平表示，当今社会发展正急需更多的技术型人才，同时，技术的进步，例如人工智能，一定是赋能社会、赋能人类，催生新的产业、新的职业。

“英特尔将积极与常信院等院校展开更深度的合作，共同加速产教融合体建设，并通过vPro等技术平台创新，推进双轮驱动模式，为工业互联网等数字产业的人才培养和就业提供澎湃‘芯动力’。”梁雅莉表示。

(责编：曹淼、高雷)

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