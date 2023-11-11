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“林草高新技术进青海”工作推进会召开

2023年11月11日09:09 | 来源：人民网
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人民网北京11月11日电 （欧阳易佳）11月10日，国家林草局与青海省政府联合召开“林草高新技术进青海”工作推进会暨院士专家座谈会。

会上，成立青海国家公园示范省战略咨询委员会并向委员颁发聘书，中国工程院院士尹伟伦、张守攻和中国科学院院士陈晓亚、曹晓风等与会委员围绕青海生态产品价值实现、提高林草科研水平、推进林草人才队伍建设等提出意见建议。

国家林草局科技司印发《林草高新技术进青海活动实施方案（2023-2025年）》，从四大方面提出16项具体科技帮扶举措。会同青海省林草局遴选发布青海重点推广应用科技成果和实用技术210项。青海林草科技人才平台建设取得突破，青海有34人被聘为国家林草乡土专家、16人被评为全国最美林草科技推广员。

国家林草局相关负责人表示，将继续扎实做好林草高新技术进青海工作，认真研究采纳专家建议、加强组织协调形成合力、加强宣传推进成果应用，将援青工作作为重大政治责任，创新工作思路，拓展合作深度，持续加大力度，助力打赢河西走廊——搭克拉玛干沙漠边缘阻击战、建设好三江源国家公园等重点工作。

(责编：郝帅、高雷)
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