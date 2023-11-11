人民网记者 乔雪峰

城市公共交通作为城市综合交通体系的重要组成部分，建设安全、便捷、高效、绿色、经济、包容、韧性的可持续交通体系，对于保障人民群众基本出行、缓解城市交通拥堵、推进以人为核心的新型城镇化等都具有重要意义。

随着公众出行习惯发生深刻变化，城市公共汽电车客流大幅下滑，城市公共汽电车企业普遍经营困难，我国公共交通行业面临公交企业收入下降、公交优先发展政策保障不到位、公交服务能力和吸引力有待提升等诸多挑战和问题。

近年来，我国深入实施城市公共交通优先发展战略，交通运输部会同国家相关部门加强政策支持，多省市积极响应，陆续出台一系列支持城市公共交通发展的政策举措，在促进城市公共交通服务提质增效，保障从业人员合法权益，推进城市公共交通健康可持续发展等方面取得积极成效。

临汾是山西省的工业重镇、资源大市，随着经济快速发展，临汾市区机动车数量迅猛增长，交通拥堵和环境污染的压力越来越大。

近年来，临汾通过打造主题公交、推出空乘式服务模式、实现纯电动公交车“三个百分之百”，不断提升公交和城市形象，促使更多市民选择公交出行、践行低碳生活。目前已经形成“电动公交为主体、电动出租车为补充、公共自行车为延伸”的城市绿色公共交通体系。

“纯电动公交车运营成本低，环保、经济效益优势明显。531辆纯电动公交车运营期间，每运行100公里，与此前投用的燃油、燃气公交车相比，综合成本下降50%。”临汾公交董事长安国全接受记者采访时表示，如今，临汾公交拥有公交车531辆，且全部为纯电动公交车，建设16个公交充电站，安装230根充电桩。

此外，74辆主题公交车也与近日投入运营，成为展示这座历史古城的新名片，也为市民提供更便捷、更丰富的出行方式。“此次投运的74辆主题公交车涵盖文化旅游、敬老爱老、520爱情、七彩临汾4个主题，全部补充到现有的35条公交运行线路中。”安国全告诉记者，车在城中行，人在车中游，主题公交让市民乘车更有趣、出行更有幸福感。

前些年，辽宁省盘锦市客运、公交企业面临内外交困严峻考验，受高铁、出租车、私家车及新业态出行方式的冲击，企业效益断崖式下滑，生存举步维艰，发展更是无从谈起。

近年来，盘锦大力推广新能源城市公交车，2021年以来，更新纯电动城市公交车470台，配套建设22处充电场站，安装充电桩210个，公交可持续发展能力持续增强。同时，为满足公众多样化出行需求，盘锦公交开通校园定制公交线路50余条，开通早市、夜市、大集定制公交专线和“521双层时光大巴”慢生活城市休闲文化主题专线。

据盘锦客运公交集团副总经理王丽萍介绍，随着一系列举措的落地实施，盘锦破解了客运公交企业发展中的一些瓶颈难题，在改革和发展方面取得了显著成效。截至2022年底，盘锦市城市公共交通机动化出行分担率达到50.3%。通过降本增效，2023年上半年，盘锦公交实现公交票款收入月度“六连增”，票款收入累计2919万元，同比增长34%。

近期，交通运输部等九部门出台《关于推进城市公共交通健康可持续发展的若干意见》，从落实运营补贴补偿政策、完善价格机制等方面提出15项具体举措，推进城市公共交通健康可持续发展。

2023年9月22日，甘肃省兰州市印发《关于印发兰州市城市公交票价收费标准的通知》（以下简称《通知》），进一步适时调整公交票价，《通知》提出，城市公交采用单票制线路与多票制线路相结合的方式计费，其中单票制线路票价为2元；多票制线路2元起价，可乘10站，0.50元进位加乘5站，以此类推。

今年9月，《广州市公共交通票价优惠调整方案》正式实施，优惠方案由原来的“累次优惠”调整为“累额优惠”，新增低收入居民5折乘车、公共交通乘车码同享优惠措施，并将佛山地铁已开通线路纳入累额计算中。

与原方案相比，调整后的方案“两不变两增加”：“两不变”即现有基础票价不变，针对老人、学生、残疾人等特殊群体的公共交通优惠政策亦保持不变；“两增加”即新增两个方面的票价优惠政策，包括低收入居民（最低生活保障对象、最低生活保障边缘家庭成员、特困供养人员）享受半价优惠，公共交通乘车码纳入优惠实施范围，使得优惠人群覆盖范围扩大。

(责编：郝帅、高雷)

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