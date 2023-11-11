人民网记者 许维娜

在刚刚闭幕的第六届中国国际进口博览会（以下简称进博会）上，随处可见来自消费品、机械设备、医疗器械、食品等多个行业领域的各类好物竞相登场，全面助力中国消费者对美好生活的追求。

随着“开放、合作、共赢”以及“构建人类命运共同体”的理念深入人心，中国市场已成为世界的市场、共享的市场、大家的市场。在本届进博会上，众多跨国企业纷纷展示了本土化创新成果，一幅幅描绘未来世界美好生活前景的蓝图正在被精心勾勒。

中国是全球最大的消费市场，也是航空业发展最具潜力的国家与地区之一。GE全球副总裁、GE中国总裁、GE航空航天大中华区总裁向伟明表示：“作为中国推动高水平对外开放的重要平台，进博会彰显了中国邀请世界共享‘中国机遇’的决心。非常期待借助进博会的‘金钥匙’，进一步拓展本土朋友圈，更好地融入中国经济发展格局，在中国持续开放的大环境中打开无限机遇。”

将中国市场视为本土市场的GE医疗，同样拿出了在华投资的“成绩单”。GE医疗全球执行副总裁、中国总裁兼首席执行官张轶昊表示：“改革开放45年的进程中，GE医疗作为医疗大健康领域的合作伙伴，始终与时代同行、积极参与并作出贡献。进博会是一个高水平开放、共享的平台，六年来GE医疗从未缺席，今年更是带来了近30款高精尖的‘干货’产品。”

“与往年不同的是，这些展品中超过半数是中国智慧与全球资源深度融合的最新成果，这是我们‘无界创新’战略的最佳诠释。越来越多的‘全球+中国的无界创新成果’登上全球领先科创的舞台，为全球创新链、产业链和供应链提供支持，引领未来创新趋势，让世界见证无界创新、共享中国式现代化发展新机遇。”张轶昊说。

在见识到中国市场的广阔空间后，不少参展商纷纷在中国加大投资布局，共享中国发展机遇。

“进博会举行6年以来，已成为全球共享中国发展机遇的重要平台，为企业带来巨大发展机遇。”联合利华中国区总裁瞿巍表示：“我们对中国市场的深耕信心始终如一，始终秉持着‘让可持续生活触手可及’的企业使命。在这个不断深化开放、与世界同行的市场中，联合利华期待通过进博会，将更多可持续创新成果带给本土消费者，同时将更多的‘中国智造’与‘中国研发’推介给全球，助力万千家庭不断提升生活幸福感与获得感。”

“进博会是观察中国经济的窗口。当下消费正成为中国经济增长的第一拉动力，MUJI非常重视中国市场。”MUJI无印良品中国首席市场执行官邵恬宜说，“中国是MUJI无印良品除日本以外的最大市场，同时越来越多的‘中国设计’‘中国制造’走向世界，我们运用中国当地环保植物和天然材料生产符合中国消费者需求的产品，并不断把优质的产品带向世界。进博会就是我们展示‘中国设计’的好机会。”

除了集中展示与中国共同研发的新产品外，众多外资企业还将进博会视为在中国市场寻找投资先机的重要平台。

英特尔公司高级副总裁、英特尔中国区董事长王锐博士表示：“通过进博会这个平台，我们能够与生态伙伴共同推动创新与合作，共享数字经济发展的机遇。今年，我们介绍了许多助力数实融合的合作案例和积极进展。英特尔将秉持植根中国、服务中国的理念，更加贴近市场需求，整合中国和全球的资源，加速开发本地化的产品和解决方案，为我们的客户和伙伴提供更有力的支持，促进更多满足本土需求的创新。”

乘进博劲风，许多企业也正在不断夯实本土价值链布局。雅培公司董事会主席兼首席执行官罗赋德表示：“进博会是中国最重要的对外开放展会，我们很高兴能够亲历其中，全方位展示雅培的前沿生命科技和解决方案，分享我们对医疗健康美好未来的愿景。”

他表示，与中国市场共成长三十余年，雅培坚持创新研发，通过持续的投入和业务拓展，长久助力中国医疗健康产业高质量发展。目前，雅培在中国拥有四家工厂、三大领先的研发中心，两个培训中心， 一个一体化客户体验中心，共计6000多名员工，总部位于上海。

六年来，金融领域的持续开放更进一步。渣打银行在中国市场取得了一系列重要成果，得益于中国政府持续推进的金融开放政策。这些成果包括获得中国证券投资基金托管资格、成为LPR新增报价行等。渣打集团主席韦浩思表示：“这是我们连续第六年参加进博会，我们深刻认识到该平台的重要性日益凸显，特别是在推动开放型经济、促进多方合作和引入创新方案等方面。对于集团而言，中国是集团最具战略重要性的市场，我们对中国经济的中长期发展持乐观态度。今年以来，中国金融领域的制度性开放稳步推进，这为渣打提供了更广阔的空间，以把握中国市场机遇并发挥金融连接器的作用。”

(责编：郝帅、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经