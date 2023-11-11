人民网记者 许维娜

展品变商品、参展商变投资商，自首届中国国际进口博览会（以下简称进博会）举办以来，其巨大的溢出效应吸引着“新老朋友”在每年的金秋时节来到上海，奔赴一场“进博”之约。

前沿技术、创新理念和庞大的市场需求在进博会碰撞出精彩火花。在众多的展区中，医疗器械及医药保健展区一直备受瞩目。穿梭于展台间，随处都能感受到“全民健康”“公共卫生健康”等关键词有了更为高涨的关注。

业内认为，进博会已发展成为国际健康产业的重要合作平台，成为连接中国与全球市场的桥梁和窗口。参展企业正密切关注中国健康产业的巨大市场潜力以及中国开放发展所带来的机遇，同时也期望为中国的公共卫生体系建设贡献智慧和力量。

以医疗健康公司雅培为例，作为中国公共卫生事业发展进步的见证者和参与者，其已四次参展进博会。记者了解到，为助力防控和消除肝炎危害，雅培在本届进博会亮出组合拳，旗下四大诊断业务联合出击，旨在合力探讨病毒性肝炎综合防治策略，推动中国病毒性肝炎防控水平的提升，助力推进中国“全面实施病毒性肝炎各项防治措施”的目标，助力世界卫生组织“2030年消除病毒性肝炎作为公共卫生威胁”的愿景。

公开数据显示，病毒性肝炎是中国新发病例数居首位的乙类传染病。由于乙肝和丙肝发病隐匿、症状不明显，约有60%的肝癌病例因没有及时检测和治疗病毒性乙型肝炎和丙型肝炎所致，而大多数乙肝和丙肝感染者不知晓自身感染状况，往往就医时就已进展到疾病晚期，贻误最佳治疗时期。

雅培展台展示的相关快速诊断产品。人民网记者 许维娜摄

精准、灵敏的实验室检测帮助临床医生尽早诊断并抓住最佳治疗时间，是遏制病毒性肝炎危害的关键。雅培核心诊断业务全球副总裁陈迎介绍，雅培核心诊断拥有全面的肝炎免疫检测项目以满足健康筛查需求，包含乙肝病毒（HBV）、丙肝病毒（HCV）在内的多种病原体筛查，帮助医生做出临床决策。此外，还开发了适合中国人群的乙肝相关性肝癌诊断模型——ASAP肝癌风险评估模型，对于评估乙肝患者的肝癌发生风险具有指导意义。

同时，适用多样化场景、操作简便、速度快、灵敏度高的快速检测技术对中国推进扩大病毒性肝炎筛查行动倍有助益。对此，雅培快速诊断业务大中华区总经理仇建平表示，面对各级医疗系统检测等多种因地制宜的应用场景，雅培快速诊断的肝炎检测产品可在短时间内判断是否感染肝炎病毒，全方位满足临床检测需求。

记者还了解到，不仅是防控和治疗肝炎方面，得益于进博会溢出效应的持续释放，雅培往届参展展示的数十款亚洲首秀、中国首秀的前沿生命科技中，已有多款突破性创新产品在中国成功落地应用，让全球领先的创新科技和治疗方案加速惠及中国患者。

“与中国市场共成长三十余年，我们坚持创新研发，通过持续的投入和业务拓展，长久助力中国医疗健康产业高质量发展。” 雅培核心诊断业务全球副总裁陈迎表示，时刻关注中国医疗健康行业的发展需求，致力于携手各方持续深耕中国市场。

据介绍，截至目前，雅培在中国拥有四家工厂、三大领先的研发中心，两个培训中心， 一个一体化客户体验中心，共计6000多名员工，总部位于上海。

此外，随着新医改和“健康中国2030”战略的深入实施，中国《公立医院高质量发展促进行动（2021-2025年）》明确提出，诊断行业亟需在学科建设、人才培养和数字信息化等方面，提升能力并开展重点建设行动 。陈迎介绍，近年来，通过设立诊断学院，邀请检验医学领域专家、搭建专业交流平台，助力中国检验人才培训成长，为“健康中国2030”愿景的实现贡献力量，为织牢公共卫生防护网提供助力。

(责编：郝帅、高雷)

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