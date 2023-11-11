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金沙江上游在建最大水电站成功截流

2023年11月11日11:36 | 来源：新华网
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　　新华社北京11月11日电（记者戴小河）国家能源集团11日宣布，公司所属金沙江旭龙水电站当日成功实现大江截流。

　　旭龙水电站位于四川省得荣县和云南省德钦县交界的金沙江干流上游河段，装机容量240万千瓦，电站建成后，年发电量约105亿千瓦时。这是金沙江上游在建装机容量最大的水电站。

　　“此次截流采用了单戗单向立堵截流的方案，一次性拦断河床，上下游围堰全年挡水，截流流量标准为1263.5立方米/秒，截流最大流速、最大落差等水力学指标达到国际领先水平。”国家能源集团金沙江旭龙公司工程建设处主任何磊说。

　　何磊说，项目建成投产后，对推动金沙江上游清洁能源基地开发，加快推进国家能源结构绿色低碳转型，缓解区域电力供需矛盾有重大意义。

(责编：徐婵、白宇)
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