本报记者 丁怡婷

7月24日召开的中央政治局会议提出，“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势，适时调整优化房地产政策”“要加大保障性住房建设和供给，积极推动城中村改造和‘平急两用’公共基础设施建设”。近日举行的中央金融工作会议强调，“加快保障性住房等‘三大工程’建设，构建房地产发展新模式”。

如何看待当前房地产市场形势？如何理解房地产发展新模式？如何加快保障性住房等“三大工程”建设？本报记者采访了住房城乡建设部党组书记、部长倪虹。

今年房地产市场“前高、中低、后稳”，保交楼工作扎实推进

记者：今年以来，一系列房地产调整优化措施接连出台。如何看待当前房地产市场形势，下一步将怎样促进市场平稳健康发展？

倪虹：研判市场重要的是尊重规律、看大势。7月24日召开的中央政治局会议提出“适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势”，这是立足我国经济社会发展阶段和房地产自身发展规律作出的重大判断。要认识当前房地产市场形势，首先要把握住这个重大变化。

从供给看，整体上，“有没有”的问题基本得到解决，但结构性不足问题仍然存在。从需求看，人民群众对住房品质有了更高要求，希望住上更好的房子、获得更好的服务。

今年的房地产市场，总的看是“前高、中低、后稳”，“认房不认贷”“降低首付比例和利率”等政策措施起到了积极效果。1至10月份，一手房成交量虽然下降，但二手房成交量是上升的，一、二手房合起来，同比是正增长的。此外，保交楼工作正在扎实推进，1至10月份，带动全国房屋竣工面积同比增长近20%。

针对房地产市场形势，党中央、国务院作出了一系列重要部署，包括构建房地产发展新模式，实施保障性住房等“三大工程”，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求等。我们将会同有关部门，指导地方认认真真落实好这些重大部署，努力满足人民群众的住房需求，促进房地产市场平稳健康和高质量发展。

同时也要看到，房地产是不动产，房地产市场的特殊性，在于它是以城市为单元的市场，具有明显的区域特征，不同城市的交易量和价格有很大差异。常言道，“十家锅灶九不同”。关于房地产调控，我们强调要因城施策、精准施策、一城一策，就是这个道理。

房地产发展新模式下，拼的是高质量、新科技、好服务

记者：对于构建房地产发展新模式，社会比较关注。如何理解新模式的意义和内涵？

倪虹：构建房地产发展新模式，是破解房地产发展难题、促进房地产市场平稳健康发展的治本之策。房地产市场已经从主要解决“有没有”转向主要解决“好不好”的阶段，过去追求速度和数量的发展模式，已不适应高质量发展的新要求，亟须构建新的发展模式。

在理念上，要始终坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，以满足刚性和改善性住房需求为重点，努力让人民群众住上好房子。好房子好在哪儿？就是要绿色、低碳、智能、安全，让群众住得健康、用得便捷，成本低又放心安心。

在体制机制上，一方面，建立“人、房、地、钱”要素联动的新机制，从要素资源科学配置入手，以人定房，以房定地，以房定钱，防止市场大起大落。另一方面，建立房屋从开发建设到维护使用的全生命周期管理机制，包括优化开发方式、融资方式、销售方式，建立房屋体检、房屋养老金、房屋保险等制度。

在抓落实上，要实施好规划建设保障性住房、城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设“三大工程”；落实中央金融工作会议精神，一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，促进金融与房地产良性循环。

新模式下，房地产企业要有清醒的认识：现在要拼的是高质量、新科技、好服务，谁能为群众建设好房子，谁能为群众提供好服务，谁就会有市场、谁就会有发展。

规划建设保障性住房，实现政府保障基本需求、市场满足多层次住房需求

记者：加快保障性住房等“三大工程”建设，将着重抓好哪些工作？

倪虹：加快“三大工程”建设是党中央作出的重大战略部署，是根据房地产市场新形势推出的重要举措。目前，有关工作已经启动。其基本要求包括以下内容：

规划建设保障性住房，是完善住房制度和供应体系、重构市场和保障关系的重大改革。这次改革的重点是拓展配售型保障性住房的新路子，最终是实现政府保障基本需求、市场满足多层次住房需求，建立租购并举的住房制度。这就要求城市党委、政府担负起主体责任，解决好群众尤其是新市民、青年人的住房问题，让他们放开手脚为美好生活去奋斗。青年人有希望，城市才能有未来。

城中村改造，是解决群众急难愁盼问题的重大民生工程，重点是消除安全风险隐患，改善居住环境，促进产业转型升级，推动城市高质量发展。

“平急两用”公共基础设施建设，是统筹发展与安全、提高城市韧性的重大举措，关键是“平时用得着、急时用得上”。

当前，我国房地产市场正处在转型期，虽然遇到了一些困难，但未来持续发展仍然有坚实支撑。中央各项决策部署的持续落实，房地产发展新模式的逐步建立，将推动房地产转型升级、实现高质量发展，让人民群众住上更好的房子。

《 人民日报 》（ 2023年11月12日 02 版）

(责编：乔业琼、陈键)

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