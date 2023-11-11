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坚定发展信心 外企稳步推进中国市场布局

2023年11月11日16:18 | 来源：人民网
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人民网上海11月11日电 （记者许维娜）“随着全球经济一体化进程的加速，外商投资企业在中国不断发展壮大，正为中国市场带来重要的创新动力和发展活力。”中国外商投资企业协会常务副会长曹宏瑛在如新大中华创新总部园区二期（以下简称GCIP二期）开业仪式上表示。

据了解，上述园区坐落于上海奉贤区的美丽健康产业集聚地“东方美谷”，作为上海先进的制造业承载区，奉贤具有扎实的美丽健康产业基础，良好的品牌发展环境。

GCIP二期。受访方供图

GCIP二期。受访方供图

上海市工业综合开发区党委书记、董事长李永杰在开业致辞中表示：“ 如新集团以工业4.0标准打造与时俱进创新智慧、科技赋能的化妆品生产的平台，相信在开发区不断成熟的产业生态以及产能配套下，该项目将成为一大亮点，为美丽健康产业的发展提供一个全新的标杆。”

面对行业的变化，中国香料香精化妆品工业协会理事长颜江瑛表示：“中国的化妆品产业高质量发展迎来了一个前所未有的机遇，其中我们能够看到，有一大批像如新一样的企业高度重视科技创新，为消费者带去更好的产品，让消费者享受美好生活。”

在第六届进博会的消费品展品，作为三次亮相进博会的美丽健康企业，如新持续“上新”美丽与健康解决方案。市场人士认为，展示中国市场巨大吸引力的进博会，其规模和影响力都在与日俱增，前沿技术、创新理念和庞大的市场需求在这里碰撞出精彩火花。

如新展台。人民网记者 许维娜摄

如新展台。人民网记者 许维娜摄

“深耕中国二十年，我们见证并参与了中国美丽与健康产业增长壮大的不凡历程，更积极助力将优质产品惠及千万消费者。”如新相关负责人介绍，经过多年的快速发展，集团在中国已拥有研发、制造、销售和服务等全方位的业务活动，员工遍布中国各地。中国已经成为如新最重要的海外市场之一。

上述负责人还表示，“高水平开放”是一以贯之的进博会关键词，受益于“中国扩大高水平开放的决心不会变，同世界分享发展机遇的决心不会变，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢方向发展的决心不会变”等一系列重大开放举措，更加坚定了深耕中国市场的信心和决心。

(责编：郝帅、高雷)
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