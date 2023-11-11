人民网北京11月11日电 （记者乔雪峰）当前，ESG作为一种综合关注企业环境、社会、治理绩效的框架体系和经营理念，正逐渐被纳入企业规范化发展体系，助力“碳达峰、碳中和”目标达成。如今，ESG已经成为全球范围内的共识，越来越多的企业开始秉持ESG理念，走上转型之路。

在近日召开的第六届中国国际进口博览会上，ESG和低碳成为多个参展企业和论坛的关键词。在展会中，大部分企业的活动都与绿色、低碳以及可持续发展有关系。

中国企业联合会党委书记、常务副会长兼秘书长朱宏任表示，当前，各经济领域以及各地区无不在面对越来越复杂的环境和越来越严峻的挑战。ESG导引的是一种新的企业生态观，为企业未来发展提供了更加系统的、方向性的国际化蓝图和路径。ESG管理将是中国企业走向更广泛世界市场的有力工具。

同济大学可持续发展与管理研究所所长诸大建指出，ESG的初心是建设可持续发展的新商业文明，企业应对ESG进行升维思考，引入更高层次的概念和方法，以四个方面的变革和转型推进ESG，从而推进可持续商业。

“双碳”目标及高质量发展战略的提出，为ESG理念在中国推广落地提供了前所未有的重大机遇。对此，中国经济体制改革研究会会长、发展改革委原副主任彭森表示，绿色发展、社会责任及治理效能等核心内容与新发展理念不谋而合，引入ESG标准和实践能够更好地推动绿色发展，提升企业的社会责任意识，加强企业治理效能，实现经济、社会和环境的协同发展。

专家表示，在国家双碳战略目标指导下，企业践行ESG（环境、社会、公司治理）可持续经营，以绿色低碳成就高质量发展是大势所向。“为实现这个长期宏观目标，构建青年的ESG可持续发展观至关重要。”

近日，第二届毕马威ESG案例分析大赛（以下简称大赛）总决赛在北京举行，至此这场为期两个多月的全国校园ESG赛事落幕。组委会相关负责人表示，大赛自8月27日启动以来，共有11,071名学生报名组队参加，跨760所院校，其中有海外高校16所，参赛人数和涉及院校之多创同类比赛新高。大赛分设线上和校内选拔赛，并分段分层竞选。最后30支队伍晋级决赛 。参赛学生在比赛中提出了不少具有创新性的实践建议。

业内人士指出，未来ESG理念传播能力可能会成为一个企业可持续发展能力的一种体现，尤其是消费者群体中的年轻人，在新媒体时代下成长起来，未来可能是可持续议题的讨论者和消费的中坚力量。这一群体对于ESG的参与和传播意愿更高。

据了解，大赛还发扬了社交媒体时代的传播特点，鼓励参赛队伍将分析作品在短视频平台发布，进一步传播了ESG与可持续发展理念。

“ESG做得好的企业，能够吸引到更多的优秀人才。”深圳国际公益学院董事会主席、联合国可持续发展目标影响力全球指导委员会委员马蔚华指出，未来，年轻人把ESG作为择业标准，如果企业关注ESG的年轻人越来越多，这个企业的ESG氛围越来越浓，将成为正向循环，推动企业发展，所以ESG将逐渐成为企业坚持高质量发展的一个内生动力。

(责编：郝帅、高雷)

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