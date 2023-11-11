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中法核能创新发展国际研讨会在北京召开

2023年11月11日17:21 | 来源：人民网
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人民网北京11月11日电 （记者王天乐）记者从中核战略规划研究总院（以下简称“总院”）获悉，11月7日至9日，中法核能创新发展国际研讨会在北京召开。

据了解，2023年4月，法国电力集团与中核集团签署《“核能支持低碳发展前瞻性研究”蓝皮书》谅解备忘录。

在研讨会的蓝皮书进展交流会阶段，中核集团总经济师黄敏刚表示，要做好质量的审核把关，要策划好后续的发布安排，要做好合作总结。法国电力集团战略副总裁贝特朗、战略部长期战略和对外关系中心高级经济学家安东尼安东尼以及总院院长白云生分别介绍各自公司情况、双方关于核能蓝皮书的编制情况。

双方一致表示，中法两国作为全球核能大国，联合编制蓝皮书对中法两国核能长远合作具有重大战略意义，将同频共振、同向而行，加紧推进蓝皮书高质量研究编制工作，共同打造核能领域国际精品报告。

在核能发展热点问题研讨环节，与会双方围绕核电长期运行与适应气候变化、退役治理、核燃料供应等关键问题开展专题交流，并围绕本国实践，以开诚布公、共享共进态度讲述了各自经验。一致认为核能是清洁低碳的优质能源，是当前乃至未来一段时间内唯一可以大规模替代化石能源的基荷电源，中法双方经验对推进两国核能持续长远发展具有重要参考价值。

(责编：郝帅、高雷)
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