原标题：一座乘势而上的口岸新城

在新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州，一位来自哈萨克斯坦的司机仅用半个小时，就办完4项手续，驾车通过了阿拉山口公路口岸。在汽车驶离的同时，铁轨正与来自中亚的火车摩擦出贸易的交响，油气则在地下顺着管道滚滚向前，演绎着忙碌口岸的阵阵“脉动”。

阿拉山口，坐落在中国和哈萨克斯坦边境，阿拉套山与巴尔鲁克山间。“风大”是这里的气候特点。数据显示，8级以上的大风，这里平均每年要刮180天。也正因如此，在阿拉山口成立的第一家单位，是气候站。

1956年，气象员刘英和郑文同骑着马，拿着指北针，来到阿拉山口，住着地窝子、点着煤油灯、喝着苦碱水，在荒无人烟的茫茫戈壁上，采集天气数据，确保连接中苏的国际铁路安全运行。

50多年后，驰而不息的中欧班列，成为阿拉山口的又一道风景线。自2011年正式开通以来，全国近一半的中欧班列由此通行，年通行量由最初的17列增加至6000多列，线路由最初的1条增加到113条。全国25个省区市、世界21个国家，纳入了阿拉山口的“贸易圈”。

在阿拉山口口岸，记者看到的是扩大开放、提升效率的不懈努力。

走进亚洲最大的室内列车换装库，820米长的库房一眼望不到头。4台巨型桥吊挥舞着“钢铁手臂”，将集装箱从一侧轨道吊装到另一侧轨道列车上——我国使用的是标准轨，哈萨克斯坦等周边国家使用的是国际宽轨，中欧班列在进出境时，要进行换装作业。

“之前换装在室外，风一大就要停工。有了这个库房，现在一年365天24小时都可以换装，并且实现准、宽轨列车同时停靠，减少了集装箱落地、起吊次数，极大提高了效率。”换装货运员白兆鑫说。

除了列车换装库，这几年，阿拉山口口岸不断加大投入，94条宽准轨线、500万吨散装粮食铁路专用线、100万吨粮油仓等一批基础设施项目已建成投入使用，综保区铁路专用线改造提升、油气换装线、海关监管库、多式联运中心等一批关键项目正积极谋划推进。“全部建成后，铁路口岸通关能力将由2000万吨提升至4000万吨，公路口岸通关能力将由40万吨提升至200万吨。”阿拉山口市副市长许圣强说。

在新建成的阿拉山口公路口岸集中查验中心，记者看到，通关公路由原来的双向两车道变成了双向四车道，新建成40个标准查验平台，通过优化整合海关和边检职能，提供“一次申报、一次查验、一次放行”的“一站式”服务。

“我们和边检合作，创新推进‘通关一体化’‘两步申报’‘两段准入’等通关便利化措施，复制上海自由贸易试验区‘批次进出、集中申报’‘一次备案、多次使用’等制度，去年全年进口货物整体通关时间压缩至16.39小时。”阿拉山口海关副关长王泉说。

红火的跨境电商为口岸发展带来了新业态。在阿拉山口跨境电商分拣清关中心，这里云集了一批国际知名电商平台，共同为50.8万家电商企业提供服务。此外，这里还自主研发了阿拉山口跨境电商综合服务平台，开创了阿拉山口“慢空运”模式，出口货物可在12天至18天送达欧洲，比空运节省五分之四费用、比海运节省六分之五时间，深受中小电商企业青睐。

一批“淘金者”已经在阿拉山口安了家。25年前，陕西人何海燕带着1岁的儿子来到阿拉山口打拼，从摆水果摊干起，如今已开起两家数百平方米的进口商品店，生意越做越大。“我们见证了口岸从小到大、城市从无到有的全过程，也跟着阿拉山口共同成长。”何海燕说。

2012年，阿拉山口市这座因口岸而生、因口岸而兴的边境小城正式挂牌成立。口岸贸易集聚起了近2万常住人口，学校、医院也都拔地而起，一批又一批援疆人才在这里挥洒智慧和汗水，带动着整座小城的建设发展。（本报记者 王艺钊 尚杰 赵明昊）

(责编：乔业琼、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经