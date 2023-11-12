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我国新增三项全球重要农业文化遗产

2023年11月12日08:18 | 来源：光明日报
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原标题：我国新增三项全球重要农业文化遗产

本报北京11月11日电 记者陈晨从农业农村部获悉，我国的河北宽城传统板栗栽培系统、安徽铜陵白姜种植系统和浙江仙居古杨梅群复合种养系统三项遗产系统顺利通过专家评审，正式被联合国粮农组织认定为全球重要农业文化遗产。截至目前，我国全球重要农业文化遗产增至22项，数量继续保持世界首位。

河北宽城传统板栗栽培系统已有3000多年历史，是以板栗栽培为核心，作物、药材、家禽等合理配置的复合种养体系。当地居民因地制宜创造了立体种养、树体修剪管理、水土资源合理利用等技术体系，有效保护了当地农业物种和生物多样性。

安徽铜陵白姜种植系统已有2000余年历史。铜陵白姜块大皮薄、汁多渣少、肉质脆嫩、香味浓郁。在长期生产实践中，当地居民创造了姜阁保种催芽、高畦高垄种植、芭茅搭棚遮阴等三项独特的传统生产技术。

浙江仙居古杨梅群复合种养系统是“梅—茶—鸡—蜂”有机结合的复合型山地农业模式。仙居是世界人工栽培杨梅起源地之一，有1600年的杨梅栽培史。经过千年的发展与世代选育，当地积累了数量众多、类型多样、品种丰富、谱系完整的古杨梅种质资源，现存百年以上古杨梅树13425棵。

(责编：乔业琼、陈键)
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