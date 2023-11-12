原标题：黄河内蒙古河段即将进入流凌阶段

本报北京11月11日电 记者陈晨从水利部获悉，受冷空气南下影响，黄河内蒙古、宁夏等地持续降温。据预测，黄河内蒙古三湖河口至头道拐河段11月13日前后将出现流凌，首凌日期可能较常年（11月20日）偏早7天左右。

水利部高度重视黄河防凌工作，组织指导水利部黄河水利委员会扎实有序做好防凌各项工作。一是周密部署防凌工作。分析研判防凌形势，对监测预报、水工程调度、动态调整方案、清除障碍和隐患排查等提出明确要求；督促沿黄省区严格落实防凌责任，强化工程巡查防守，落实抢险队伍和物资。二是修订完善调度方案。结合本年度黄河防凌的新形势、新特点，修订完善《2023—2024年度黄河防凌调度方案》，科学设定上游（头道拐站）封河流量为700立方米每秒左右，下游（利津站）封河流量为300立方米每秒左右。三是加强凌情监测预报。逐日跟踪气温、水库蓄水、河道流量、流凌等情况，及时通报中短期气象、径流预报情况，实时调整水库泄流，以利塑造预定的封河流量。四是提早开展隐患排查。凌汛前全面排查险工险段、薄弱堤段、跨河桥梁、穿堤建筑物、在建工程、滩区生产生活人员等重点环节和关键部位防凌风险隐患，提前做好突发凌情的应对准备。五是加强值班和信息报送。水利部黄河水利委员会已启动防凌值班值守，加强与沿黄省区和有关部门（单位）联系，定期通报凌情。

下一步，水利部将继续密切监视天气、凌情变化，科学精细调度骨干工程，组织地方全面排查消除防凌风险隐患，加强险工险段和薄弱堤段等巡查防守，确保黄河防凌安全。

(责编：乔业琼、陈键)

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