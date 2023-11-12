原标题：辽河储气库群开启冬季天然气保供

新华社沈阳11月11日电（记者白涌泉）为应对强寒潮天气，中国石油辽河油田储气库群近日开启新一轮冬季天然气保供。目前，辽河储气库群日采气量正在攀升，储存于地下的天然气通过双向输气管道，进入国家输气“大动脉”，全力保供东北及京津冀地区。

辽河储气库群是我国重点建设的能源工程，担负着东北和京津冀地区天然气季节调峰任务，对调整我国能源结构、促进节能减排、应对气候变化、保障供气安全等具有重大意义。

近日，辽河储气库群刚刚结束了注气工作，其天然气注气量创历史新高，这为今冬明春的稳定供气奠定了坚实基础。记者采访了解到，冬供期间，为确保外输气数量和质量，辽河储气库群加强了地质动态分析，精细管控装置参数，加强化验数据检测。基层作业区加大现场巡查力度，并做好采气信息、设备信息、生产信息的数据采集，确保安全平稳采气。

所谓储气库，即储存天然气的“容器”，是将长输管道输送来的商品天然气重新注入地下空间而形成的一种人工气田或气藏。夏季富余时注入，冬季短缺时采出，既能保障国家能源安全，还能让消费者有“气”可用。

(责编：乔业琼、陈键)

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