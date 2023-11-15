财政部：前10月全国一般公共预算收入同比增长8.1%
2023年11月15日16:43 | 来源：人民网
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人民网北京11月15日电 （记者王震）财政部15日公布数据显示，前10月，全国一般公共预算收入187494亿元，同比增长8.1%。其中，税收收入157841亿元，同比增长10.7%；非税收入29653亿元，同比下降3.8%。
分中央和地方看，中央一般公共预算收入85870亿元，同比增长7.3%；地方一般公共预算本级收入101624亿元，同比增长8.8%。
一般公共预算支出方面，前10月，全国一般公共预算支出215734亿元，同比增长4.6%。分中央和地方看，中央一般公共预算本级支出30271亿元，同比增长6.8%；地方一般公共预算支出185463亿元，同比增长4.2%。
(责编：王震、吕骞)
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