为维护银行体系流动性合理充裕，对冲税期高峰、政府债券发行缴款等短期因素的影响，同时适当供应中长期基础货币，11月15日中国人民银行开展4950亿元公开市场逆回购操作和14500亿元中期借贷便利（MLF）操作。

本次MLF操作期限为1年，中标利率2.5%；逆回购操作期限为7天，中标利率1.8%。中标利率均与前次持平。

中国人民银行官网截图

由于当月有8500亿元MLF操作到期，本次MLF操作为增量续做，净投放6000亿元，在10月份净投放2890亿元的基础上有所扩大。东方金诚首席宏观分析师王青认为，受信贷投放资金需求较大、用于置换各类地方政府隐性债务的特殊再融资债券大规模发行等因素影响，10月以来市场利率继续上行。为保持市场流动性合理充裕，除灵活开展逆回购操作外，大规模加量续做MLF操作有助于缓解银行体系流动性压力。（记者张千千）

(责编：牛镛、白宇)

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