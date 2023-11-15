新华社香港11月15日电（记者孟佳）香港特首政策组、香港中国学术研究院和中国社会科学院财经战略研究院，15日在特区政府总部联合主办主题为“迈向高质量发展的中国——香港的机遇与担当”的“中国经济运行与政策”国际论坛。海内外嘉宾一同探讨中国高质量发展以及香港在其中的角色。

香港特区行政长官李家超致辞说，香港具备背靠祖国、联通世界的独特优势，在保持高度国际化的同时，将更主动融入国家发展大局，在粤港澳大湾区建设和共建“一带一路”等方面作出贡献，为经济注入动能。

在推动香港高质量发展方面，李家超表示，香港会“以产业导向”为政策，通过体系建设，推进“以结果为目标”的新管治文化，将“有为政府”和“高效市场”更好结合。

中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室主任郑雁雄致辞说，香港要在变局中开创新局，很大程度取决于勇于识变应变求变，取决于自身发展理念的更新，取决于能否以高质量发展驾驭世界变数、实现香港着数、推动由治及兴。

他对香港发展提出五点希望：坚持创新发展，加快建设国际创科中心；坚持协调发展，大力推动经济转型升级；坚持绿色发展，促进人与自然和谐共生；坚持开放发展，助力构建新发展格局；坚持共享发展，以更大力度排解民生忧难。

全国港澳研究会会长邓中华发表主旨演讲，对香港更好发展、谱写新时代“一国两制”实践新篇章提出四点建议：充分发挥香港专业服务优势，服务国家双循环战略；充分发挥香港科技科研优势，助力国家实施创新驱动发展战略；发挥香港背靠祖国、联通世界的优势，助力推动高水平对外开放；充分发挥香港在大湾区建设中的独特作用，助力推进区域协调发展。

特首政策组组长黄元山在论坛上表示，希望论坛可为香港如何把握国家实现高质量发展的机遇带来新的启迪。

国家发展和改革委员会原副秘书长范恒山接受新华社记者采访时表示，香港具有“一国两制”的制度优势和背靠祖国、联通世界的区位优势，又有金融、贸易、航空、物流等方面的产业优势。香港可以把这些优势发挥出来，深度融入国家区域发展战略、参与国家重大科技攻关项目、与内地共办经济园区拓展发展空间，同时推进制度性开放。

论坛上，中国社会科学院学部委员高培勇、余永定，中国国际经济交流中心副理事长王一鸣等20余位嘉宾作演讲。特区政府官员、中央驻港机构负责人、海内外专家学者、企业和商界人士等约400人参加论坛。

(责编：杨光宇、牛镛)

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