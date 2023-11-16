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能链智电充电机器人、AIPack等“硬科技”产品云集第25届高交会

2023年11月16日08:42 | 来源：央广网
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原标题：能链智电充电机器人、AIPack等“硬科技”产品云集第25届高交会

11月15日，中国充电服务第一股能链智电携自主研发充电机器人、快充及智能充电桩、光储充一体化解决方案等多项绿色能源创新产品和服务，亮相第25届中国国际高新技术成果交易会。

近年来，随着新能源汽车产业的快速发展，为了提升充电效率，能链智电构建起全品类、全场景的充电桩产品矩阵，覆盖交流慢充、普通快充、大功率快充等充电桩，如C6智能直流充电桩、C9Pro分体式超级充电桩、160kW-240kW直流双枪一体充电桩、480kW直流分体充电桩+液冷终端等产品。其中，智能充电桩系列产品搭载安卓操作系统，具备开放式充电底层协议，可以实现多系统、多渠道互联互通，形成从“桩”到“网”的广泛连接布局。

面向未来无人驾驶场景，能链智电自主研发的自动充电机器人，能突破固定充电桩建设中存在的场地、电力容量等限制，满足更便捷、高效的充电服务需求。其通过车机数据和机械臂技术，与智能充电桩进行高度集成，实现无人驾驶汽车的自动充电服务，并汇集深度学习、V2X、3D视觉等智能化技术，取得多项技术突破。基于图像识别、自动驾驶、定位及控制算法、机械臂轨迹规划等技术及设备，能链智电自动充电机器人实现了充电姿态识别毫米级的检测精度，能够实现自主路径规划、车辆控制、自动避障功能，有效解决了复杂环境下充电口的精确识别与定位、机械臂插拔过程中的柔顺控制等问题。近日，能链智电自动充电机器人在浙江安吉竹博园启动商业化示范运营，计划年底在湖北、海南的高速服务区率先投放，之后将逐步向全国推广。

随着电动汽车保有量大幅增长，电网负担加大，发展光储充一体化成为趋势。同时，随着风光发电等新能源的普及，电力供给受到气候、地理位置等不确定因素影响，原有电网体系将面临挑战，储能成为新能源电网体系中不可或缺的一环。

能链智电旗下能仓科技发布自研的AIPack工商业液冷储能系统，采用“All-in-One”设计理念，集成PACK级定向消防、AI智慧运维、三级保护等多重防护系统，在保证安全的基础上，实现高度集成管理；产品能够循环次数超8000次，系统寿命超15年，宽温能适配-25°C~55°C；BMS、EMS、显控的一体化设计，具备多策略执行功能，实现云边协同、精细化算法管理等智慧管理。同时，AIPack还可与充电桩、光伏系统相连，形成光储充一体化解决方案，为合作伙伴提供更优质的能源管理解决方案。

作为全球新能源资产运营商，能链智电为全产业链提供一站式服务，包括充电站选址咨询、EPC工程、运营运维、储能、光伏、自动充电机器人等服务，通过数字技术和人工智能提升产业效率。截至2023年9月30日，能链智电累计覆盖充电枪超76.7万把，连接充电站超7.3万座，第三季度充电量13.83亿度，同比增66%，占中国公用充电量21.8%。

高交会由商务部、科学技术部、工业和信息化部、国家发展改革委、农业农村部、国家知识产权局、中国科学院、中国工程院和深圳市人民政府共同举办，至今已连续成功举办了24届，是目前中国规模最大、最具影响力的科技类展会，被誉为“中国科技第一展”。高交会在推动高新技术成果商品化、产业化、国际化以及促进国家、地区间的经济技术交流与合作中发挥着越来越重要的作用。

(责编：董童、杨迪)
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