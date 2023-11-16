人民网记者 车柯蒙

全球主流车企全面回归、各集团全系列产品大规模参展、新能源汽车新品悉数亮相、众多豪华车品牌高规格展出……第二十一届广州国际汽车展览会（以下简称“广州国际车展”）将于2023年11月17日至26日，在中国进出口商品交易会展馆（以下简称“广交会展馆”）举办。业界认为，本届广州国际车展将持续发挥“中国汽车市场发展风向标”的作用，与世界汽车工业一道携手步入新时代。

记者了解到，本届广州国际车展上共有全球首发车59台，其中跨国公司首发车8台；概念车20台，其中国际品牌展车9台；新能源车469台，其中国外品牌展车119台，展车总数1132台。

当前，人工智能、云计算、大数据、5G通信、车联网等技术的不断发展并应用于汽车领域，全球汽车产业加速进入智能汽车新时代。本届广州国际车展以“新科技·新生活”的主题理念，助力中国汽车工业驶入以新四化为核心的高质量发展快车道。

近日，商务部等9部门联合发布《关于推动汽车后市场高质量发展的指导意见》（以下简称《指导意见》），围绕优化汽车配件流通环境、促进汽车维修服务提质升级、优化汽车消费金融服务等7个方面，系统部署推动汽车后市场高质量发展，持续优化汽车使用环境，进一步释放汽车消费潜力，更好满足消费者多样化汽车消费需求，为稳定和扩大汽车消费提供有力支撑。

在本届广州国际车展上，两个专业题材展厅响应政策要求，分别以“新科技”和“新生活”为主题扩容提质，涵盖包括电机电控、充电储能、自动驾驶、移动出行、智能座舱、生态互联、人工智能、虚拟现实、消费电子、数码科技、智能穿戴、智能家居、汽车改装、配件用品、房车露营、自驾旅行、潮玩周边、个人移动工具等上游配套供应及下游后市场全产业链。

中国汽车工业协会最新公布数据显示，1至10月我国汽车产销量分别达2401.6万辆和2396.7万辆，同比分别增长8%和9.1%；汽车产销量稳步增长的同时，中国汽车出海也呈现出蓬勃之势。今年1至10月，我国汽车出口约为392.2万辆，同比增长59.7%。今年我国汽车出口量预计可达450万辆，将成为全球最大汽车出口国。其中，新能源汽车出口量持续走高，增速高于大盘……随着新一轮科技革命和产业变革持续演进，百年变局之下的汽车工业正在重塑，由中国因素引领的新格局逐步形成。

在此背景下，以“践行高质量发展 重塑中国汽车新格局”为主题的广州汽车产业发展大会将于11月16至17日在广交会展馆国际会议中心召开，绘就中国汽车产业新时代发展新路径。

业界认为，随着广州国际车展高品质定位持续强化，将进一步提振行业信心，助推中国汽车产业高质量发展。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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