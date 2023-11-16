中新网三明11月14日电 (雷朝良 刘岩松)“沪明对口合作为三明发展带来重大历史机遇。我们诚邀各位企业家来洽谈项目、投资兴业。”13日，三明市委常委、常务副市长杨兴忠在“上海市·三明市对口合作推介会”上如是说。

当天，上海市代表团来福建省三明市考察，进一步深化双方合作交流，拓展合作空间，推动对口合作走深走实。在推介会上，上海市与福建省有关代表举行了“沪明临港产业园”“三明沪明临港产业联动运营管理有限公司”揭牌仪式，华师大附属三明中学“科学素养培育中心”启动仪式及一批项目的签约仪式。

三明和上海有着深厚的历史渊源。上世纪五六十年代，上海先后有18家企业迁入三明，万名上海籍职工及家属援建三明、扎根三明，为三明建设发展作出了重大贡献。

2022年5月，国家发展改革委印发《革命老区重点城市对口合作工作方案》，明确上海市与三明市建立对口合作关系。一年多来，两地累计开展互访交流550余批次，签订各层级、各领域对口合作协议148份，三明11个县(市、区)、2个市级开发区与上海市及4个对口合作区实现沟通对接全覆盖、常态化。

如今，三明革命老区的上海元素愈加浓郁，沪明对口合作正从愿景不断向现实转化。

11月10日，在三明高新区上海纬景储能锌铁液流电池生产基地建设项目现场，挖掘机机器轰鸣、运输车辆来来往往，呈现出繁忙的建设场景。

作为沪明对口合作的标志性项目及三明市十大重点突破项目之一，上海纬景储能锌铁液流电池生产基地建设项目计划总投资15.2亿元，通过盘活厦工传动及周边地块约208亩土地和地上建筑物28000平方米，规划建设液流电池储能设备生产线4条，全面达产后可实现产值100亿元，新增就业岗位上千个。

今年年初，三明市在上海市举办重点产业招商推介会，签约21个沪明对口合作项目，其中产业项目18个，计划投资106.31亿元。目前，21个沪明对口合作项目列入了市重点项目，其中13个项目列入省重点项目。

上海是国际经济、金融、贸易、航运和科技创新中心，三明是老工业基地、新兴工业城市，产业高质量发展是沪明两地的共同追求、奋斗目标。

三明市与上海锦江集团共同推进“环大金湖旅游度假区”开发，建设沪明合作研学旅游大本营。健全常态化客源互送机制，启动“上海三明周末游”，举办沪明非遗美食文化旅游节等活动，开行泰宁至上海直达动车，建立15个上海疗休养基地。今年1月至10月，三明接待上海市场游客超55万人次，上海成为三明第一大省外游客市场。

上海科技优势明显，三明市通过加强农业科技领域合作，引进旱稻、茄子、西红花等31个上海农业新品种、推广种植面积达1.2万亩。以上海市农业生物基因中心罗利军教授命名的节水抗旱稻工作室在建宁县国家现代农业产业园挂牌成立，中心在建宁县建立节水抗旱稻科研基地10亩、种子生产基地5000亩。

两地红色文化对口合作异彩纷呈，先后举办沪明两地红色文化传承主题展、2023上海书展三明分会场、“上海媒体三明行”集中采访等活动。

文化交流日益紧密，教育和医疗合作稳步推进。截至目前，三明市已有83所学校与上海建立了“一对一”结对关系，互访交流学习485批次，17所医院建立对口合作关系，百余名上海知名专家到三明开展义诊活动。

三明特色农产品类品丰富，当地积极组织参加第六届上海国际农产品博览会等，400多款优质农特产品进入上海25家农特产品销售平台，进一步丰富上海市民“菜篮子”。

当前，上海与三明两地产业对接合作的深度和广度不断拓展，为三明建设革命老区高质量发展示范区注入强劲动能。(完)

(责编：杨曦、陈键)

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