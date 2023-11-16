陈键

一路舟影波光、古巷水阁。随着2023年世界互联网大会乌镇峰会于11月8日上午正式启幕，乌镇乌村稻舍乡村酒店也气氛逐渐热烈。傍晚时分，华为云、360、搜狐、新浪移动、腾讯健康等近50家企业的高管相约人民网“人民之夜@乌镇咖荟2023”活动，共迎互联网发展新十年。

360集团创始人周鸿祎（右一）与搜狐创始人、董事局主席兼首席执行官张朝阳（中）在活动现场。

叶宾得 摄

作为多次参加世界互联网大会乌镇峰会的“资深”从业者，360集团创始人周鸿祎与搜狐创始人、董事局主席兼首席执行官张朝阳着眼未来十年，谈起互联网与人工智能的发展前景。

在周鸿祎看来，未来“可能就没有互联网企业了”，因为所有企业都将是数字化企业。他提醒，智能互联网的时代已经开始，“所有网站、所有产品都有可能被人工智能重塑一遍”。相比跃跃欲试的周鸿祎，张朝阳则表现得比较淡然。张朝阳认为，互联网是人的互联网，人工智能只是提高人类工作效率的工具，无法取代互联网连接之下人与人之间的交流。他重点关注到一个方向：人工智能的进步可能会推动量子化学的发展，使得新药开发加速，形成新的医疗健康福利。

当前，消费互联网红利进入存量竞争，产业互联网衔枚疾进，这成为了当晚的热点话题。据中国互联网络信息中心发布的第52次《中国互联网络发展状况统计报告》统计显示，截至2023年6月，我国互联网普及率达76.4%，即时通信、网络视频、短视频用户使用率分别为97.1%、96.8%和95.2%……

华为云中国区副总裁胡维琦（左二）, 新浪COO、新浪移动CEO、新浪AI媒体研究院院长王巍（右二）, 轻松集团执行副总裁马孝武（右一）在活动现场。叶宾得 摄

华为云中国区副总裁胡维琦分享了互联网行业如何与智能算力结合，通过场景破界、功能赋智提升服务范围与服务能力，推动千行百业加速实现数字化转型。

对于增长空间的拓展，胡维琦认为有四条路径。横向突破产业边界：企业要从ToC消费级市场转向ToB企业级市场，拓展产业边界，从而获取更大的市场份额；纵向突破业务边界：从生产端到消费端，纵向整合深入产业链上下游，实现业务纵向扩张；向外突破区域边界：从深耕国内市场，到走出去开拓全球成长新空间；向内突破能力边界：从ToC到ToB，从Cloud到AI，服务更复杂的商业场景，重构核心技术支撑更快创新。

国家互联网信息办公室发布的《数字中国发展报告（2022年）》显示，2022年，我国数字经济规模同比名义增长10.3%，占国内生产总值比重提升至41.5%。数字产业规模稳步增长，数字技术和实体经济融合日益深化，新业态新模式不断涌现，数字企业加快推进技术、产品与服务创新能力提升，不断培育发展新动能。

抢占新一轮产业红利，机遇与挑战共存。作为深耕内容产业的互联网企业代表，新浪COO、新浪移动CEO、新浪AI媒体研究院院长王巍分享了他的感触。他指出，当前互联网企业转型遇到了算力瓶颈、数据交易合规痛点、人才缺乏等诸多挑战。作为横跨保险和医疗两大领域的互联网垂直应用企业代表，轻松集团执行副总裁马孝武也坦诚地分享了他的困惑：一方面企业业务对网络系统的稳定性要求高、瞬时高计算量时有需求，另一方面打造云服务平台需要巨量资金投入。

在胡维琦看来，今天的互联网产业转型升级，伴随着像大模型这样的重大技术突破的加持下，抵达了关键路口。她说，消费互联网有着丰富的技术、人才、数据、运营经验积累，为进一步提升自身生产力、更好赋能传统企业，要更多使用包括人工智能等在内的已经成熟了的最新技术。对于一些企业的担心，她认为，新技术可能会颠覆企业原有的资源分配机制，甚至影响到组织架构，但只要它能提升实际产出与企业效益，有利于产业升级转型，就要以包容度的态度看待它、相信它、投入它。

据了解，面向产业新趋势新需求，华为云正在打造AI算力底座和云原生基础设施底座，通过昇腾AI云服务为企业提供澎湃算力，在华为云的“黑土地”上长出更多新成果。在消费领域，美图与华为云合作，推动旗下设计室最新推出创新功能——AI模特试衣；在文化领域，华为云联合多家供应商，协助湖南卫视跨年晚会打造出有一定竞争力的虚拟人、虚拟场景以及元宇宙互动节目；在企业服务领域，天眼查牵手华为云，结合海量商业公开数据，利用大模型对用户意图的理解，探索为用户提供更准确的商业信息。此外，华为云还探索与唯品会、叮咚买菜、斗鱼、T3出行、智联招聘等众多互联网企业开展创新合作。

谈到华为云“解难题 做难事”的盘古大模型，胡维琦说，企业转型是很痛苦的，华为云希望用技术与服务帮助到千行百业。

未来已来，新的产业浪潮正在涌现，但赢得成功必须把握好关键点。“走向产业不是单打独斗，AI大模型为互联网行业提供了新工具，但更为重要的是行业要形成合力，构建起开放共赢的生态。”“未来十年，各方只要形成更紧密的结合，一定会带来很大的化学反应。”胡维琦说。

已是灯火阑珊时，分享人、倾听者意犹未尽。今年是世界互联网大会乌镇峰会召开的第十年。十年星夜兼程、十年逐梦跨越，一幅互联网产业创新前行的宽广图景正在徐徐展开……

(责编：陈键、吕骞)

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