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我国新一代海洋水色观测卫星01星看点解析

2023年11月16日16:32 | 来源：新华社
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11月16日11时55分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭，成功将新一代海洋水色观测卫星01星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社发（汪江波 摄）

11月16日11时55分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭，成功将新一代海洋水色观测卫星01星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社发（汪江波 摄）

　　11月16日，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭，成功将新一代海洋水色观测卫星01星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功，这标志我国海洋水色系列卫星正式升级到第二代观测体系。

　　本次发射的新一代海洋水色观测卫星01星是国家民用空间基础设施中的科研卫星，由航天科技集团五院抓总研制，是世界首颗针对全球多种水体、采用多种探测手段的高精度海洋水色观测卫星，可实现对全球大洋、近海、近岸及岛屿、港口的水色、水温、海冰、悬浮物质、水生态环境等要素的大范围连续动态监测。

　　国家航天局对地观测与数据中心工程副总师孟令杰介绍，该卫星可为我国主要航道、海上热点地区、重要港口等提供及时的遥感信息服务，并为海洋环境监测与保护、渔业资源合理开发与利用、河口海湾与航道监测和治理、海洋污染监测和防治、海岸带资源调查和开发以及海洋科技研究、全球变化研究等领域提供重要的数据信息。

　　作为新一代陆海界“观测手”，其搭载的海岸带成像仪，能够提高陆海边界区域各种观测要素的观测精度。别看它“身形小巧”，海岸带的遥感资料均是由这颗“慧眼”获取。

　　航天科技集团五院专家介绍，海岸带成像仪拥有9个谱段，用1个全色谱段和8个多光谱谱段同时守望祖国的蓝色边疆，能够将海岸带区域的陆地和浅海目标“看”得一清二楚。此外，它对杂散光的抑制能力好，观测的景物亮暗动态范围大，因此，海洋水色、陆地生态、极地冰川等各种目标都可以“看”得明明白白。

　　该卫星还搭载了可360度旋转扫描的水色水温扫描仪，首次采用了望远镜整体旋转的扫描成像技术，实现对地球、太阳、月亮、深空的360度全景“看”，进而用这些观测数据来更好标定对地成像的精准度，确保八年在轨寿命期内数据稳定。

　　“水色水温扫描仪5秒即能‘看’遍大半个中国，且其采用的大像元探测技术能适应不同明暗光线，使强光弱光下拍摄的都是高清图像。”孟令杰说，它还能同时探测18个谱段，观察到海水的各种不同颜色和海温，如赤潮、绿潮、悬浮泥沙等都可“尽收眼底”。

　　未来，新一代海洋水色观测卫星01星将与已成功发射的海洋一号C、D卫星在轨组网运行，进一步提升我国海洋遥感卫星应用能力，促进我国海洋水色遥感业务持续发展。

　　长征二号丙运载火箭由航天科技集团一院抓总研制，是我国长征系列火箭中服役时间最长的火箭，具有飞行子样多、可靠性高、发射周期短、整流罩包络空间可选配、运载能力适中的优点。

　　长征二号丙运载火箭总体副总设计师李君介绍，长征二号丙系列火箭目前有2种构型，本次任务采用的长征二号丙运载火箭/远征一号S上面级构型，具备一箭多星发射及星座部署能力，本发火箭优化多项技术状态，提升了残骸落点精度和全程飞行时间精度。

　　远征系列上面级总体副主任设计师张绪斌介绍，本次任务中远征一号S上面级发动机提升了推力稳定性，任务适应性增强。研制团队还优化了惯组对外接口，为惯组通用化打下基础。此外，上面级电源减重约30%，提升了火箭运载能力。（记者 宋晨）

(责编：牛镛、白宇)
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