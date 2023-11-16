前10个月我国对外非金融类直接投资同比增长17.3%
2023年11月16日16:43 | 来源：人民网
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人民网北京11月16日电 （记者孙红丽）商务部新闻发言人何亚东16日通报2023年1-10月我国对外投资合作情况。
数据显示，2023年1-10月，我国对外投资持续增长，对外非金融类直接投资7362亿元人民币，同比增长17.3%（折合1047.4亿美元，同比增长11%）。其中，我国企业在“一带一路”共建国家非金融类直接投资1816.9亿元人民币，同比增长27%（折合258.5亿美元，同比增长20.1%）。
2023年1-10月，对外承包工程完成营业额8568.8亿元人民币，同比增长8.3%；新签合同额10830.7亿元人民币，同比下降1.1%。其中，我国企业在“一带一路”共建国家承包工程完成营业额7023.2亿元人民币，同比增长9.6%；新签合同额9026.4亿元人民币，同比增长0.5%。
(责编：孙红丽、吕骞)
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