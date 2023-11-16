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商务部：将推动出台促进新能源汽车贸易合作等专项政策

2023年11月16日16:46 | 来源：人民网
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人民网北京11月16日电 （记者孙红丽）商务部新闻发言人何亚东16日在商务部例行新闻发布会上表示，今年以来，我国外贸顶住压力，展现出较强韧性，总体好于预期。四季度通常是外贸旺季，是全年外贸的冲刺与收官季，商务部将抓好“三个提升”，进一步推动外贸促稳提质。

一是提升企业拓市场服务力度。充分发挥展会平台的贸易促进作用，加大对企业参加境内外展会的支持。便利跨境商务人员往来，保障外贸货物高效畅通运输。

二是提升外贸创新发展水平。推动出台促进新能源汽车贸易合作、提升加工贸易发展水平等专项政策。开展跨境电商综试区考核评估，充分发挥优秀跨境电商综试区的示范引领作用。

三是提升外贸金融服务水平。推动加大进出口信贷支持，促进银企精准对接，加大对中小微外贸企业支持力度。扩大出口信用保险承保规模和覆盖面，为企业开拓市场保驾护航。

(责编：孙红丽、吕骞)
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