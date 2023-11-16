人民网北京11月16日电 （记者孙博洋）记者从中国物品编码中心了解到，中国物品编码中心对管理信息系统、业务流程及业务办理方式进行了优化升级，推出多项商品条码便捷办理服务，助力商品快速进入市场流转环节，切实减轻了用户负担，让企业和个人用户感受到了编码服务的“加速度”。

据中国物品编码中心相关负责人介绍，此次新推出的便捷办理服务具体包括线上快速注册、线上快速续展及系统成员证书电子化三项。

线上快速注册具有“一证通办”和“即时赋码”等特点，全程仅需申请者授权上传一份电子营业执照即可，且办理系统直接接入国家市场监督管理总局电子营业执照信息系统进行数据调取、核验，使商品条码注册办理业务更智能、更畅通、更便捷。

线上快速续展较注册办理流程更为简便，申请人发起续展办理申请时，系统便会直接调出相关企业信息及条码数据，省去了手动检索、匹配和核对等步骤，有效降低了系统用户，尤其是拥有较多商品条码企业的条码业务办理成本。

为践行绿色低碳环保理念，编码中心同步推进《中国商品条码系统成员证书》电子化并鼓励系统成员积极使用电子证书，该证书与纸质版证书具有同等效力，既不限制存储及传递介质，也可在需要时随时随地进行出示。该电子证书具有二维码校验功能，可以直接扫描证面二维码核实证书真伪，不仅方便印刷者及销售者在印刷或进货时进行商品条码合法性和有效性查验，也能使商品条码监督检查工作更加便捷高效等。

上述负责人表示，这些服务真正实现了“一站式服务”“即时赋码”“快速续展”以及“全程无纸化”，大幅提高了商品条码业务办理效率，提升编码中心对于用户的服务效能。

目前，商品条码是使用最为广泛的“全球统一的产品与服务标识系统”，主要用于销售零售商品、非零售商品及物流单元的条码标识。其应用已经遍布全球，服务于零售、制造、物流、电子商务、移动商务、电子政务、医疗卫生、产品质量追溯、图书音像等国民经济和社会发展的诸多领域。

据了解，中国物品编码中心作为统一组织、协调、管理我国商品条码、物品编码与自动识别技术的专门机构，自1991年代表我国加入国际物品编码组织（GS1）以来，累计向120多万家企业提供了商品条码服务，全国已有约1.8亿种商品具有其专属商品条码，服务量居全球第一。随着市场化、信息化发展以及物品来源追溯和全生命周期管理的需要，其应用将会更加广泛。

上述负责人表示，中国物品编码中心将继续坚持向社会提供公共服务平台和标准化解决方案，进一步优化业务办理流程和分支机构管理服务效能，“让群众少跑腿，让数据多跑路”，降低制度性交易成本，为社会主义市场经济发展注入新活力。

(责编：乔业琼、吕骞)

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