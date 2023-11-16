人民网北京11月16日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局获悉，前三季度，我国民营企业发展呈现良好势头，个体工商户复苏势头明显，新设外商投资企业稳步向好，经营主体总体活力持续增强，经济高质量发展的基础不断巩固。

前三季度新设经营主体超2480万户

经营主体是推动经济高质量发展的活力源泉。市场监管总局相关负责人表示，2023年前三季度，在一系列扩大内需、提振信心、促进民营经济发展等政策措施的引领和带动下，我国经营主体内生动能持续增强，经济持续恢复向好，新设企业数量大幅增加，经济高质量发展的基础不断巩固。

企业和个体工商户生机蓬勃。前三季度，全国新设经营主体2480.8万户，同比增长12.7%。其中，新设企业751.8万户，同比增长15.4%；新设个体工商户1719.6万户，同比增长11.7%；新设农民专业合作社9.4万户，同比减少5.4%。

据上述介绍，前三季度，经营主体活力持续增强，主要体现在以下几个方面：

一是经营主体总量再上新台阶。截至2023年9月底，全国登记在册经营主体1.81亿户，较2022年底增长6.7%。其中，企业5673.7万户，个体工商户1.22亿户，农民专业合作社224.0万户，较上年底分别增长7.4%、6.5%、0.1%。

二是民营和外资企业发展势头良好。前三季度，新设民营企业同比增长15.3%，新设外资企业同比增长29.3%。多种所有制企业的良好发展态势，显示市场预期持续改善，投资信心逐步增强，中国市场依然是国际投资的热土。

三是三次产业得到均衡发展。前三季度，各产业新设企业均实现稳定增长。其中，第一产业新设企业同比增长23.6%，增速最快。第二产业同比增长5.3%，发展势头稳健。第三产业同比增长17.2%，特别是受疫情直接影响的住宿和餐饮业快速恢复，同比增幅达到40%以上。

上述负责人表示，广大企业和个体工商户的持续稳定增长夯实了经济发展的微观基础，推动了我国超大规模市场的形成，为构建新发展格局、推动高质量发展积蓄了重要的战略资源。下一步，市场监管部门将坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极发挥职能作用，为各类经营主体创造更加公平有序的发展环境。

前三季度全国新设民营企业706.5万户

民营经济是推进中国式现代化的生力军，是中国特色社会主义市场经济的重要组成部分。

市场监管总局相关负责人表示，前三季度，在国际环境复杂严峻、国内经济下行压力加大的背景下，民营企业发展韧性持续显现。特别是随着党中央支持民营经济发展的一系列重大决策部署落实落地，我国民营企业发展环境持续优化，民营企业预期和信心稳步提升，发展趋势向好。

市场监管总局发布数据显示，前三季度，全国新设民营企业706.5万户，同比增长15.3%。截至2023年9月底，全国登记在册民营企业数量超过5200万户，民营企业在企业总量中的占比达到92.3%，展现出其强大内生动力。

数据显示，前三季度，东、中、西、东北四大板块民营企业均保持稳中向好的发展态势。东部地区新设民营企业351.0万户，同比增长12.6%；中部地区新设民营企业176.6万户，同比增长16.0%；西部地区新设民营企业 149.0万户，同比增长23.3%；东北地区新设民营企业29.9万户，同比增长7.4%，区域发展更加均衡。

数据还显示，前三季度，第一、二、三产业新设民营企业分别为28.4万户、111.6万户、566.5万户，第三产业占比超过八成。依托强大市场的优势，与群众生活息息相关的民生行业持续快速发展，“住宿和餐饮业”“租赁和商务服务业”“批发和零售业”新设民营企业增速分别达到40.3%、23.1%和17.4%，产业结构不断优化。

前三季度，新设“四新”经济民营企业300.4万户，占同期新设企业总量的四成，其中“新型能源活动”同比增长最快。截至2023年9月底，我国“四新”经济民营企业已经超过2087.3万户，新经济新业态保持强劲发展态势，“四新经济”成为民营经济发展的新优势。

前三季度个体工商户复苏势头明显

今年前三季度，随着经济社会全面恢复常态化运行，各项政策措施叠加发力，全国个体工商户数量稳步增长，结构不断优化，出现了明显的复苏势头。

市场监管总局发布数据显示，前三季度，全国新设个体工商户1719.6万户，同比增长11.7%。截至2023年9月底，全国登记在册个体工商户已达1.22亿户，占经营主体总量的67.3%。随着个体工商户的发展壮大，今年以来，全国已有超过7万户个体工商户成功转型升级为企业，数量质量同步提升。

数据显示，前三季度，新设个体工商户数量百万级以上的行业主要有批发零售、住宿餐饮、农林牧渔和居民服务业，分别为889.5万户、251.6万户、136.3万户、134.1万户。信息传输、软件和信息技术服务业，文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业新设个体工商户增速较快，同比分别增长68.4%、53.1%、41.1%，民生相关行业回暖。

据市场监管总局相关负责人介绍，前三季度，个体工商户领域的产业结构不断优化，全国新设个体工商户的三次产业占比分别为7.7%、4.4%和87.9%，增速同比分别为8.2%、7.2%和12.2%，第三产业增速最快，数量占比近9成。同期，新设“四新”经济个体工商户657.4万户，较去年同期增长16.4%。调查显示，开展网络直播、微商电商等线上经营的个体工商户占比较今年初提升了5.7个百分点。

前三季度我国新设外商投资企业稳步向好

外商投资企业是连接国内外市场、促进经济双循环的重要力量。

市场监管总局发布数据显示，截至2023年9月底，全国登记在册外商投资企业（含分支机构，下同）68.4万户，较去年底增加1.5%。

市场监管总局相关负责人表示，年以来，随着疫情影响的消退，外商投资企业信心不断恢复，新设外商投资企业持续向好。

数据显示，前三季度，全国新设外商投资企业分别为11111户、17317户、18158户，同比分别增长7.6%、54.6%、25.2%，全国共新设外商投资企业46586户，超过疫情前同期水平（2019年前三季度43696户）。6月、9月单月新设外商投资企业均超过6600户，新设外商投资企业稳步回升，向好势头明显。

数据还显示，前三季度，全国新设服务业外商投资企业43193户，同比增长32.6%，服务业恢复较快较好。其中，住宿餐饮、批发零售、商务租赁、科学研究和技术服务等行业新设外商投资企业同比分别增长47.0%、41.9%、33.2%、18.6%。新设高技术服务业外商投资企业9677户，同比增长11.7%。

据介绍，前三季度，港澳台地区、韩国、美国、日本仍然是位居前列的新设外商投资法人企业（不含分支机构）的外资来源地。新设外商投资企业数量同比增长较快的来源地主要包括俄罗斯、巴西、加拿大、澳大利亚等国，中国市场的机遇和机会依然吸引着全球投资者。前三季度，浙江、广东、福建三省新设外商投资企业同比分别增长112.5%、41.4%和29.3%。

上述负责人表示，新设外商投资企业的稳步向好，为我国经济的高质量发展提供了有力支持。下一步，市场监管总局将坚持推进高水平对外开放，持续打造市场化、法治化、国际化一流营商环境，服务外商投资企业在华更好发展。

(责编：乔业琼、吕骞)

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