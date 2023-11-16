人民网北京11月16日电 （记者孙博洋）记者从中国质量万里行促进会获悉，13日，中国质量万里行促进会与青海省市场监督管理局在京签署了战略合作协议。

中国质量万里行促进会党支部书记、副会长、秘书长赵陕雄表示，此次合作是双方宣传贯彻《质量强国建设纲要》的新举措新探索。双方将开展多方位、多形式、深层次的合作，共同致力于弘扬质量文化、培育质量品牌、推进标准建设、促进质量共治，进一步营造“政府重视质量、企业追求质量、社会崇尚质量、人人关心质量”的浓厚氛围，携手助力质量强国建设和高质量发展。

青海省市场监督管理局党组成员、副局长冉庆坤表示，高质量是企业生存和发展的“生命线”，高品质是人民群众对美好生活的新期盼。接下来，双方将围绕生态文明高地和产业“四地”建设，建立合作机制，细化工作目标，加强协调联动，形成工作合力，深入开展中国质量万里行·青海质量行系列活动，创新开展质量提升行动，加强先进质量管理理念的宣传推广，促进企业质量竞争力的提升，为服务经济社会高质量发展积极做出贡献。

(责编：乔业琼、吕骞)

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