本报记者 李 蕊

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近年来，山东枣庄深入实施技改焕新行动，积极推动传统产业转型升级和绿色发展。培育技改领军企业，创新金融支持措施，发挥科创平台纽带作用……通过智能化技改，枣庄传统产业发展动能不断增强，为经济高质量发展注入了新活力。

参观水泥企业，本以为是尘烟弥漫、噪声嘈杂，当记者走进位于山东省枣庄市的东郭水泥厂时，却有点出乎意料——

偌大的生产车间，窗明几净，一块块粗粝的石头，在全自动智能化生产线上经过原料粉磨、生料制备、旋窑煅烧等工序，“安静”地变身为各种标号水泥，被运往各地。

在枣庄，类似的智能工厂还有不少。作为一座传统老工业城市，近年来，枣庄市锚定“强工兴产、转型突围”目标，实施技改焕新行动，推动传统产业转型升级和绿色发展。据统计，今年1—9月，全市在库工业技改项目419个，工业技改投资增长6.4%。

升级技术工艺，培育技改领军企业

在山东精工电子科技股份有限公司生产车间，几名工人聚精会神地盯着生产线。伴随着“隆隆”的设备声，一批批锂离子单体圆柱电池源源不断下线，整个过程流畅高效，实现了高精度、高速度的生产。

精工电子是枣庄市锂电行业的龙头企业，几年前，这里还是另外一番景象。

“锂电池制作工艺复杂，生产过程涉及50多道工序。技改前，这些工序及数据统计只能依赖经验丰富的工人来完成。”精工电子总裁柯西文说，“随着锂电新能源市场迎来快速发展，生产所需的大量人力需求和难以控制的误差，制约了企业发展。”

转变始于2020年，《山东省传统产业智能化技术改造三年行动计划（2020—2022年）》印发，为全省传统产业智能化技改制定了一张“规划图”。

好风凭借力。根据这张“规划图”，枣庄市借势实施技改焕新行动，制定全市传统产业智能化技改三年行动计划，以此推动企业转型、工业发展。

技改焕新，怎么改、新在哪？“我们支持一批优势传统企业走在前，通过设备换芯、生产换线、产品换代，引导企业运用工业互联网平台实施智能化改造升级，打造智能工厂。”枣庄市工信局局长刘宗国介绍。

通过探索“四新”工艺，精工电子建立了全套精密、高效、智能的磷酸铁锂材料以及锂电池生产线，并搭载了先进的控制系统。“有了这套系统，我们能够及时发现生产链存在的问题，并采取相应的措施。”柯西文介绍，“相比过去，成本更低了，产能扩大了3倍，产品质量稳定性也更高。”

“在枣庄，还有许多像精工电子这样的技改领军企业，带动全市产业加速向高端化、智能化、绿色化方向发展。”枣庄市工信局党组成员、市化工产业安全生产转型升级专项行动领导小组办公室副主任许桂良说。

创新投保贷联动，激发企业技改活力

实施技改项目，资金投入大，动辄上千万元，不少中小企业心有余而力不足。

位于薛城区的山东中力高压阀门股份有限公司就曾陷入这种窘境。“四处考察后，企业决定实施技改，计划建设年产5万台智控阀门的生产线项目。”回想起技改初期的困难，公司董事长杜宜俊记忆犹新，“翻看公司家底，钱不够，真是难倒了我们。”

不是没想过贷款。但企业规模不大，担保公司不愿保、金融机构不敢贷，导致贷款难批。

“区里了解到企业需求后，立刻派出服务专员，帮我们与市、区业务部门对接。”杜宜俊说，“去年8月，我们获得枣庄市扩大制造业中长期贷款3000万元、市技改基金跟投的1000万元、市级技改设备奖补金额32.9万元。”

企业如何顺利贷到款？原来，2021年开始，枣庄市创新实施“政投保贷券服+企业”的智能化技改新模式，通过政府支持、基金跟投、融资担保、贷款联动、证券助力、专业服务等措施，帮助企业解决技改过程中遇到的资金难题。

枣庄市政府设立了总规模25亿元的工业技改基金，引入枣庄银行等金融机构，并吸纳市融资担保公司加入，建立起技改基金投保贷联动联席会议，按照“一企一议”的原则，对技改基金拟投项目授信开辟绿色融资通道。

“金融机构按照市技改基金投资额3至5倍的比例提供工业项目贷款，并与市融资担保公司按照2∶8的比例，承担投保贷联动项目贷款风险，解决了企业的融资难题，拓宽了技改资金的来源渠道。”刘宗国说。

“依托这笔资金，企业成功完成了技改，项目去年顺利投产。”杜宜俊说，“关键时刻，是政府精准的支持政策、及时的金融服务为我们提供了助力。”

截至目前，枣庄市技改基金已投向23个重点技改项目，完成投资4.97亿元；融资担保公司累计为90余家企业技改项目提供担保金额4.4亿元；市内金融机构累计发放技改专项贷款4.72亿元。

搭建科创平台，拓展技改转型空间

“你们居然有这么先进的仪器？我们那还没有呢！”在中建材科创新技术研究院，看到一台台高精尖试验设备，一位前来参观的高校教授羡慕不已。

2019年，中建材科创院落户枣庄。“我们将中建材科创院列为全市重点引进的科创平台，也是看中了他们的人才优势和先进完备的试验设备。”枣庄市科技局党组书记、局长祝世峰介绍。

中建材科创院拥有山东省无机功能材料与智能制造重点实验室、省新材料产业中试基地等省市级创新平台8个、协同创新平台8个，其牵头建设的山东省无机功能材料与智能制造创新创业共同体，引进院士等高层次人才60人，聚集“政产学研金服用”创新要素近60个。

引进这类科创平台有什么用？山东中汇城市发展投资集团董事长唐文峰深有感触：“近年来，企业加快向绿色建筑转型发展，可引进人才和设备不易，技术改造也比较困难，节能减碳建材使用率迟迟提不上来，转型遇到了难关。”

枣庄市科技局工作人员来企业调研，唐文峰把烦恼一吐为快。于是，枣庄市科技局以山东省无机功能材料与智能制造创新创业共同体为纽带，发挥共同体平台资源优势，组织中建材科创院与中汇集团共同承担省新型绿色建材集成创新与示范项目。

“中建材科创院指导企业实施技改，开发出结构保温一体化构造设计和热工优化技术，在节能建筑上实现应用。与普通砌筑墙体相比，新技术降低了墙体传热系数，实现了降碳减排。”唐文峰说。

用好科创平台，拓展技改空间。在枣庄，还有不少这样的例子。截至目前，枣庄市已与浙大山东工研院、上海交大（枣庄）智能制造产业赋能研究院、深兰人工智能研究院等20多家科研院所建立战略合作关系，拥有各类科创平台1521个，其中省级以上347个。

“智能化技改是激发传统产业动能的重要手段，是枣庄实现弯道超车、转型突围的必然选择。未来，要持续完善政策配套，释放技改惠企红利，推动企业提质增效、产业提档升级，实现经济高质量发展。”刘宗国说。

《 人民日报 》（ 2023年11月17日 10 版）

(责编：卫嘉、杨光宇)

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