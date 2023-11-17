原标题：广发银行以金融之力支持实体经济发展“加速跑”

金融是现代经济的核心，是配置资源要素的枢纽，更是实现实体经济高速发展的“助燃剂”。近年来，广发银行持续加大金融服务供给，着力解决民营企业“急难愁盼”问题，在促进民营经济发展方面呈现“量增”“面扩”“质提”“价降”特点。截至2023年9月末，广发银行民营企业贷款余额4920亿元。

宁波，东部沿海重要的港口工业城市，经济外向度高，港口及制造业优势突出，民营经济十分发达。广发银行宁波分行聚焦城市建设、宁波制造、普惠金融、乡村振兴等重点领域，全力加大信贷投放力度，提升金融服务质效，以实际行动将服务实体经济融入自身全面高质量发展格局中。

金融赋能 力挺制造业“强筋健骨”

制造业是国家经济命脉所系，是立国之本、强国之基。近年来，宁波大力推进产业升级和技术创新，形成了一批以制造业为主导的优势产业，国家级专精特新“小巨人”、国家级制造业单项冠军等企业数量在全国城市中名列前茅。

广发银行宁波分行深入贯彻宁波市委市政府、监管部门关于金融服务制造业高质量发展的重要决策部署，围绕 “十四五”时期宁波建设制造业高质量发展先行市的总体目标，加大对实体经济的金融支持力度，稳步提升服务制造业企业水平，积极支持“专精特新”企业高质量发展，辅助培育“专精特新”产业链条的上下游企业，精准、有效支持辖内制造业企业高质量发展。截至9月末，广发银行宁波分行制造业贷款余额超130亿元。

宁波某科技股份有限公司是一家从事分布式光伏发电系统核心设备组串式逆变器研发、生产、销售和服务的国家火炬计划重点高新技术企业。广发银行宁波分行自2019 年与企业建立授信关系。在企业上市前，根据企业不断增长的授信需求，为企业提供敞口2.5亿元信用贷款；企业上市后，配置专业的账户服务、定制的闲置募集资金和结算资金理财产品。截至目前，广发银行宁波分行已为企业及其子公司授信9.9亿元综合授信额度，全力支持先进制造业发展，扎实服务传统制造业技术改造和转型升级。

金融助力 提升甬城普惠金融服务质效

宁波市作为“杭甬双城记”主角之一，正在全力推进高质量发展建设共同富裕先行市的行动计划。普惠金融是金融支持共同富裕不可或缺的重要环节。广发银行宁波分行聚焦普惠金融重点领域，将普惠金融作为“一把手”工程，通过不断优化服务机制，稳步加大信贷资金投入，加快产品迭代创新，致力于满足小微企业、个体工商户等客户多样化金融需求，努力纾解经济发展不平衡、不充分的问题。一是从产品端发力。针对小微企业、个体工商户融资需求“短、小、频、急”的特点，推出“税银通2.0”“小微E秒贷”线上产品，将客户的纳税信用转化为融资信用，在风险可控的前提下实现贷款“一站式”优质高效服务。截至9月末，广发银行宁波分行“税银通”及“小微E秒贷”产品余额合计超1.2亿元。立足各郊县农业产业优势和客群场景特点，全力推广“乡村振兴贷”产品，满足乡村振兴多样化金融服务需求。截至9月末，分行“乡村振兴贷”余额较年初增加27.6%。二是政策端保障。积极落实延期还本付息政策到期的接续转换工作，开展无还本续贷服务，为小微企业纾困解难。截至9月末，广发银行宁波分行“无还本续贷业务+循环贷”余额较年初增加30.2%。

金融服务 增添城市生活幸福底色

宁波市已连续13次获评“中国最具幸福感城市”，城市居民的幸福感与城市的基础建设息息相关。

广发银行宁波分行发挥综合金融优势，积极寻求在交通互联互通、新型城镇化建设和新型基础设施建设等项目上的重大突破。一方面，广发银行宁波分行联合中国人寿旗下其他成员单位运用债权产品重点支持交通运输、能源电力、公共事业等基础设施相关领域发展。陆续协同落地宁波海城历史文化街区保债计划、宁波交投保险投集合信托计划、宁波轨交永续债等项目,累计获批项目总额超百亿元。另一方面，积极支持宁波轨道交通6号、8号线等重点工程项目。截至9月末，广发银行宁波分行向市重点项目工程累计授信超15亿元、累计投放超4亿元。同时，积极参与江北区全域国土空间综合整治项目，精心打造专项债业务全流程综合金融服务。截至9月末，宁波分行专项债项目发行金额合计超4.75亿元（含续发），涉及老旧小区改造、未来社区建设、碳中和智能制造产业园建设、水利综合治理等领域。项目建成实施后，将极大改善河网生态水环境，提升高能级产业园区承载能力，不断改善居民生活环境，提高百姓生活品质。

面向未来，广发银行宁波分行将坚持守正创新、开放引领，坚定不移探索中国特色金融发展之路，秉承与地区经济同命运、共成长的使命初心，持续提升金融服务质量和内涵，努力开辟具有广发特色的高质量发展之路。

(责编：董童、杨迪)

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