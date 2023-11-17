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淘宝：第二季度用户数、交易买家数、订单量持续增长

2023年11月17日08:26 | 来源：环球网
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原标题：淘宝规模优势扩大，Q2用户数、交易买家数、订单量持续增长

11月16日晚，阿里巴巴集团公布2024财年第二季度业绩，淘宝APP用户数、交易买家数、订单量持续增长，88VIP会员同比两位数增长，规模超3000万，用户规模、用户质量、商家规模、市场规模等优势进一步扩大。

财报显示，在持续投入做大用户规模和商家规模的同时，淘天集团核心业绩指标继续保持增长，客户管理收入（CMR）和经调整EBITA均同比增长3%，与市场预期一致。“用户增长→商家增长→生意增长→收入增长”的正向循环进一步得到验证。

本季度淘宝价格力策略成效显著。10月数据显示，近30日淘宝全网低价商品平均流量涨幅达到62.5%。天猫双11期间，新增的两个价格力货盘，“官方立减”订单量超2.1亿，“天天低价”订单量近9千万，三线以下市场增加2000余万购买用户和1.4亿笔新订单。淘宝已经在供给、流量、机制、生态上，构建出系统化的低价能力，形成稳固的低价心智。

内容生态投入换来强劲增长。今年以来，淘宝短视频内容生态高速发展，逐步形成淘宝特色的内容社区，吸引超过20万达人、1000家专业机构入驻。双11数据显示，淘宝短视频观看用户同比增长142%，观看时长同比增长439%，商家日均发布短视频数量同比增长238%，内容达人和机构整体收入同比增长777%。

直播生态爆发式增长。双11全周期共出现89个破亿直播间，其中达播25个，店播64个，有8个达播和10个店播首次破亿，破多项历史记录。运动户外、食品、珠宝、家居、健康、服饰等多行业店播高速增长，店播从营销工具升级为商家经营的核心阵地。

价格力、内容生态和直播的投入，不断提升用户对淘宝的主动访问，持续扩大用户优势。双11全周期累计访问用户数超8亿，创下历史峰值。财报显示，二季度淘宝APP用户数和交易买家数同步增长。据高盛中国互联网月度报告，淘宝DAU（日活跃用户数）已连续八个月增长，9月增幅达6%。据Questmobile，2023年10月24日双11预售当天，淘宝APP活跃用户数达5.07亿，DAU同比增幅超5%。

对用户的精细化运营获得显著正反馈。今年以来，淘宝在商家会员上推出系列新动作，促进潜客、新客大量向会员、粉丝转化，用户质量提升明显。双11全周期，累计为商家带来新增会员规模超1亿，全平台商家会员规模同比增长近30％，商家会员订单连续多日增长超100%。88VIP规模在双11突破3200万，成交同比两位数增长，高购买力用户份额再创新高。

用户侧连续增长，同步带动供给侧活跃度提升。至10月底的新财年内，淘宝天猫新开店铺累积已超341万，10月参与私域运营的活跃商家规模，相比3月增幅达100%。双11期间，周主动运营商家数同比增长150%，日均广告付费商家数同比两位数增长。

今年5月，淘天集团CEO戴珊公布“用户为先、生态繁荣、科技驱动”三大战略。分析人士指出，三大战略意在扩大淘宝在用户侧和供给侧的领先优势，形成乘数效应，而以AI为代表的科技能力，则是放大乘数效应、提升转化率的关键杠杆。

本季度，淘宝的两大广告营销平台，万象台无界版和阿里妈妈百灵完成系列AI升级，形成包括货品运营、用户运营、活动场景、店铺运营等在内的一站式AI能力，显著提升商家经营效率。商家使用AI工具出现规模化趋势，仅天猫双11期间就产生了超15亿次调用。

(责编：曹淼、杨迪)
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