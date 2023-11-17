原标题：网商银行亮相新加坡金融科技节，向世界展示中国小微金融科技

“百灵在新加坡能用吗？”

“你们的智能风控系统是自建还是购买科技公司的服务？”

“越南也有很多小微企业，我们有机会合作吗？”

11月16日，新加坡金融科技节上，网商银行的展台围满了东南亚多个国家银行家与金融科技从业者，纷纷想要“取取经”。

今年新加坡金融科技节的主题为“人工智能在金融服务中的应用”。网商银行副行长江浩参与beneficial AI主题论坛并发表演讲，分享网商银行的AI风控探索。

网商银行新一代百灵智能交互式风控系统，作为AI创新应用参展，向世界展示中国的小微金融科技。

AI将推动新兴经济体的金融普惠

“几乎所有人都在谈论AI。金融机构不能再问‘如果’，而要问‘如何’拥抱人工智能。AI已经成为全球金融行业发展的驱动力。”江浩表示。

网商银行的同台企业包括波士顿咨询、IBM、微软以及汇丰银行等。波士顿咨询通过研究全球银行对于AI浪潮的感受与反馈，认为人工智能正在重塑金融行业用户体验、服务模式，将带来改变游戏规则的结果。

作为科技企业的微软与IBM提出金融机构与科技公司的合作能带来共赢，AI能带来银行服务管理与服务效率的飞跃。汇丰银行表示AI将推动新兴经济体的金融普惠，尤其是中小微企业及初创企业。

“在网商银行，AI应用已经深入到了信贷最核心的风控系统。实践证明，它能让好的、稀缺的金融服务惠及普通的小微经营者。”江浩表示。

首先，AI能拓宽小微金融的服务广度。针对农村金融中抵押物少、资产数字化程度低、客户分散等问题，网商银行大山雀系统，通过深度学习等AI算法对公开的遥感卫星图片进行解析，识别地块上种什么、种多少、种得好不好等信息，从而更加准确充分地评估农户的经营状况，为他们提供信贷服务。

大山雀可以精准识别水稻、玉米、小麦、苹果、柑橘等主粮作物和经济作物，累计服务种植户超150万。“这一应用在全球范围内也是首创。”

其次，AI的应用能拓展金融服务的深度。网商银行的百灵智能交互式风控系统，相当于一个AI信贷审批员。当用户授权主动提供碎片化信息——合同、发票、卡车照片、门店照片等材料后，百灵能分析小微用户的经营情况，从而提升他们的信贷满足度。目前，百灵已经累计服务800万小微客户。

东南亚银行纷纷取经“中国经验”

网商银行的“科技之鸟”，还飞入了新加坡金融科技节的展区。开幕当天，就吸引包括马来西亚政府人员、越南和印度多国金融机构的高管围观。

而在新加坡金融科技节前夕，来自新加坡、文莱等6个国家的银行CTO、首席执行官，也曾组团前往网商银行交流。

在了解网商银行310服务模式（3分钟申请、1秒钟放款、0人工干预）和智能风控系统之后，他们表现出浓厚的兴趣，称道AI风控在服务千万级小微用户的同时，依然能有良好的风险表现。

《亚洲银行家》研究显示，2021年亚太地区小微金融缺口达到1800亿美元，并呈现扩大趋势。市场需求旺盛而金融服务覆盖并不充分，东南亚国家正在成为数字银行创业最活跃的地区。“中国经验”成为许多创业者的“操作指南”。

今年9月，百灵智能交互式风控系统获得全球中小微企业论坛颁发的金融奖?产品创新金奖。这一奖项被誉为普惠金融领域的“诺贝尔奖”。

中国是小微金融科技创新最好的土壤

为什么在小微金融科技应用创新方面，中国居于世界领先的地位？

江浩认为，首先得益于中国政府对数据应用创新的包容与支持。2015年，网商银行成立之初，就采用大数据风控，使得310的服务模式成为可能。手机点一点，9成业务网上办，如今已经成为中国银行业的标配。

其次，中国拥有最好的数字商业基础设施和创新场景。网商银行嵌入淘宝、天猫、支付宝平台。淘宝卖家、小店店主乃至卡车司机，都能在这些平台的商家工具里获得信贷服务。每3个淘宝天猫商家，就有1个用过网商银行。“我们让自己成为这些平台的商家工具。”

“长在”支付宝里，有支付宝就能用，使得网商银行在服务最广泛的小微群体时，还能为他们提供支付、结算等工具和产品。

“今天我们看到国际上的一些创新，比如金融和互联网平台的融合，电商平台、外卖平台，以及支付工具、电子钱包也开始为平台中小商家提供信贷服务。在中国，我们做得更早，走得更远。”江浩说。

此外，中国拥有数量最庞大的小微企业，需求复杂而多元，是小微金融科技创新最好的土壤。蚂蚁集团已经开始将其在国内沉淀的小微信贷技术、经验输出海外市场。比如在孟加拉，蚂蚁集团与当地最大的电子钱包Bkash共建智能风控系统。合作以来，Bkash用户翻了3.3倍，每月的信贷金额翻了7.2倍。

(责编：董童、杨迪)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经